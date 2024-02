Landkreis. Zu einem Unfall rückte die Polizei am Donnerstagabend auf die Bundesstraße 4 aus. Zudem hatten es die Beamten mit Dieben zu tun.

Bei einem Überholmanöver kam es Donnerstagabend auf der B4 zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 19-Jährige war mit ihrem Ford aus Richtung Straußfurt unterwegs, als sie beabsichtigte einen LKW zu überholen. Vor der Abfahrt Schilfa lenkte sie ihr Fahrzeug, trotz Überholverbot, auf die Gegenfahrbahn. Ein 27-Jähriger Skoda-Fahrer bog zwischenzeitlich aus Schilfa kommend auf die B4 ein. Damit fuhr er direkt in das Auto der Überholenden, wie die Polizei mitteilt. Glücklicherweise wurden beide Autofahrer nicht verletzt. Der Skoda war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

In den vergangenen Tagen war in Sömmerda ein restaurierter Autoanhänger das Ziel von Dieben. In der Mozartstraße hatten sich die Unbekannten dem frisch aufbereiteten Anhänger genähert und ihn kurzerhand mitgenommen. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute im Wert von mehr als 1000 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und erstattete Donnerstagvormittag Anzeige bei der Polizei.

red