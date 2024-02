Bilzingsleben. Radweg bleibt wegen Hangrutschungen weiter gesperrt. Geologen müssen Folge-Untersuchungen vornehmen.

Mitte Januar hat Klaus Michael Fischer das erste Mal auf die bedrohliche Lage am Radweg in Bilzingsleben aufmerksam gemacht. Aufgrund des aufgeweichten Hanges, der Bäumen keinen Halt mehr bot, bat der Geschäftsführer der KMF Gastro GmbH, zu der die Waldgaststätte „Cleric“ gehört, Spaziergänger darum, sich an die Absperrungen zu halten.