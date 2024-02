Udestedt/Erfurt. Udestedter Katzenfreunde geben Anstoß für Vereinsgründung. Mitglieder wollen auch Gnadenhöfe und Tierheime unterstützen.

„So etwas gibt es noch nicht“, ist Heidi Blüthner überzeugt. Die Rede ist vom Verein „Tierretterhilfe“, der sich im Oktober 2023 in Erfurt gegründet hat. Unterstützen wollen die Mitglieder bedürftige Personen und Institutionen, die sich um die Rettung, Unterbringung, medizinische Betreuung und Pflege von Tieren in Not kümmern und dabei selbst an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten sind. Der Wirkungskreis soll dabei über die Stadtgrenzen Erfurts hinaus gehen.