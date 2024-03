Buttstädt. An der Ausfahrt einer Tankstelle in Buttstädt sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

In Buttstädt wurden am Mittwochnachmittag vier Personen bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Ausfahrt einer Tankstelle zum Zusammenstoß eines VW mit einem Ford. Durch die Kollision zogen sich die zwei Fahrer im Alter von 37 und 51 Jahren sowie eine 51-jährige Frau und ein fünf Jahre alter Junge leichte Verletzungen zu.

Da an beiden Autos Totalschaden entstand, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red