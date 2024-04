A- und B-Junioren der Spielgemeinschaft Walschleben/Gebesee haben mehr erlebt als Fußballspiele mit internationalem Flair.

Über eine Sportgeschichte mit Eigendynamik berichtet Peter Möller aus Walschleben: Was 2022 mit einem verlängerten Turnier-Wochenende in Göttingen begann, entwickelte sich im Folgejahr mit einer Fahrt nach Italien zu einer besonderen sportlich-kulturellen Reise und wurde diesmal mit dem nachösterlichen Trip in das ehemalige Fischerdorf Cambrils, an die spanische Costa Daurada, nochmal getoppt. Durch das Hotel mit Blick auf den eigenen Pool und die nur 50 Meter zum Strand fühlte es sich mehr wie ein Urlaub als ein Trainingslager an.

Nach dem Anreisetag und einer kurzen Nacht standen am Dienstag und Mittwoch auf der großen Sportanlage, dem Futbol Sports Center in Salou mit 12 Plätzen und einer auf den Berg gebauten Tribüne, die ersten Gruppenspiele auf dem Programm. Dabei fanden beide Mannschaften anfangs noch nicht in den Wettkampfmodus. Während die B-Junioren die Gruppenphase nicht überstanden (0:0 gegen Stanton Ilkeston aus England, 1:5 gegen Offenburg, 1:3 gegen Weilbach) und um Platz 9 spielten, bekamen die A-Jugendlichen nach einem 0:1 gegen Kilmore Rec aus Nordirland und einem 1:1 gegen den FC Vétroz aus der französischsprachigen Schweiz neben ihrer eigenen Leistungssteigerung (5:0 gegen Moitzfeld, 2:0 gegen Nienborg) auch noch die nötige Schützenhilfe im Parallelspiel, sodass am Sonntag sogar ein Platz auf dem Treppchen möglich schien. Wie das so ist, wenn man das Glück ausreizt, verließ es die U19-Jungs pünktlich zum Halbfinale wieder. Somit ordnete sich die U19 in einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld auf Platz 4 ein, die U17 überquerte als Neunter die Ziellinie.

Doch das Sportliche war nicht allesentscheidend. Die Abschlussparty, der Sprung ins kühle Nass oder die gemeinsamen Stunden im Hotel, in der Stadt oder auf dem Fußballplatz – das sind Momente fürs Leben und für die Ewigkeit. Diese werden wohl noch eine Weile nachhallen, auch wenn der Alltag im Dreiklang zwischen Schul- oder Berufsabschluss, Amateurfußball und Familie wieder Fahrt aufnimmt.

Hiermit möchten wir, die Trainer Christian Müller und Peter Möller, uns bei unseren Jungs für ihre Verlässlichkeit und bei ihren Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Insbesondere möchten wir uns beim mitgereisten Eltern- und Betreuerstab, Busfahrer Eroll und seinem Team von David-Reisen sowie den privaten und öffentlichen Fördermittelgebern vom Landessportbund Thüringen und der Deutschen Sportjugend bedanken, ohne die so ein Bild nicht möglich gewesen wäre. Und zu guter Letzt natürlich auch uns selbst.

