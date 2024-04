An der Sömmerdaer Diesterweg-Grundschule lernen Kinder aus den 3. und 4. Klassen das Verhalten im Notfall

Über einen besonderen Tag an der Diesterweg-Grundschule schreibt Anne Hölzer aus Sömmerda:

Am Mittwochmorgen ist die Turnhalle der Diesterwegschule mit den ca. 130 Dritt- und Viertklässlern und ihren Klassenlehrern und Erziehern gut gefüllt. Zum zweiten Mal findet der Tag der kleinen Retter für die Klasse 3 und 4 statt. Dieser soll den Kindern die Angst vor einem Notfall nehmen und nicht zuletzt die Hemmschwelle senken, bei einem Notfall zu helfen. Bevor es mit den fünf Stationen losgeht, soll Oskar noch schnell ein Plakat an der Turnhallenwand befestigen. Doch der Zehnjährige gerät dabei ins Wanken, fällt vom Stuhl und bleibt regungslos auf dem Turnhallenboden liegen. Es ist mucksmäuschenstill. Alle Augen sind auf Oskar gerichtet. Schnell merken die Kinder, dass dies nur eine Demonstration ist, und die Aufregung legt sich. Nils Türpitz, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Landkreises fragt die Kinder, was nun zu tun ist. Weggucken oder lieber helfen? Natürlich helfen, sind sich die Kinder schnell einig. Sie schlagen vor, den Rettungswagen zu rufen. Gesagt – getan.

Feuerwehrmann Ingo Kroll erklärt den Kindern der 3a, was sich alles im Feuerwehrauto befindet. © Anne Hölzer | Anne Hölzer

Schnell wählt Herr Türpitz die 112 und die Kinder helfen, der Leitstelle den Unfallort und das Unfallgeschehen mit Hilfe der W-Fragen zu beantworten. Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Warten auf Rückfragen …

Als kurz darauf das Martinshorn auf dem Schulhof zu hören ist und zwei Notfallsanitäter mit einer Trage in die Turnhalle kommen, staunen die Kinder nicht schlecht. Oskar wird untersucht und auf die Trage gebettet. Nils Türpitz erklärt den Kindern jeden Schritt.

Joana untersucht Patientin Elisa. © Anne Hölzer | Anne Hölzer

Danach geht es richtig los: Fünf Stationen gibt es an diesem Tag zu absolvieren – ein langer Tag mit vielen Informationen für die Kinder. Doch selbst an den letzten Stationen ist die Begeisterung noch groß. Überall gibt es spannende Fakten oder Praktisches auszuprobieren.

Meike (l.) und Luis (r.) transportieren Fanni mit einem Tragering und haben sichtlich Spaß dabei © Anne Hölzer | Anne Hölzer

Auf dem Schulhof steht der Katastrophenschutz mit einem Küchenfahrzeug sowie einem Einsatzleitfahrzeug bereit. Außerdem ist die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda mit zwei Fahrzeugen gekommen. In kleinen Gruppen werden die Fahrzeuge erkundet. Die Mitarbeiter öffnen für die neugierigen Kinder viele Fächer. Außerdem erfahren die Kinder, dass ein Feuerwehrmann im Notfall sogar seinen vollen Einkaufswagen im Supermarkt stehen lässt, um anderen Menschen zu helfen. Fenja aus der 3a findet diese Station sehr spannend, denn sie ist bei der Kinderfeuerwehr in Griefstedt aktiv. „Manche Dinge am Feuerwehrauto kannte ich noch gar nicht!“ sagt die kleine Feuerwehrfrau.

Wie spannend das Innenleben des eigenen Körpers ist, erfahren die Kinder im Schulgartenraum bei Nils Türpitz. In jeder Klasse gibt es einen freiwilligen Patienten. Mit Stethoskopen dürfen die Kinder ihrem Puls lauschen und tun dies auch mit großer Begeisterung. Warum wird die Pupille kleiner, wenn man ins Licht schaut? Wie lange braucht das Auge, um sich an die Dunkelheit anzupassen? Welchen Weg geht unser Essen im Körper? und viele andere Fragen werden geklärt. Doch das Highlight ist das Monitoring. Hier können Blutdruck, Herzfrequenz, und Sauerstoffsättigung im Blut kontrolliert werden.

Dr. Fenja hat Patientin Joana einen Verband angelegt © Anne Hölzer | Anne Hölzer

In der Aula wartet Susanne Mund vom ASB auf die Kinder. Mitgebracht hat sie eine Reanimationspuppe. Gemeinsam mit den Kindern bespricht sie, wie man handelt, wenn man einen Verletzten findet. „Hallo? Können Sie mich hören?“ rufen die Kinder und lernen, eine nicht ansprechbare, aber noch atmende Person in die stabile Seitenlage zu legen. Schnell merken die Schüler, dass das nicht so einfach ist, aber Frau Mund hat viele Eselsbrücken parat.

Doch was passiert, wenn der Verletzte nicht ansprechbar ist und nicht mehr atmet? Zwölf Minuten dauert es in der Regel, bis der Rettungswagen am Unfallort ist. Zwölf Minuten, die die Herz-Lungen-Wiederbelebung ausgeführt werden muss, bis die Profis übernehmen. Zwölf Minuten, die über Leben und Tod entscheiden. Dass das leichter aussieht als es ist, merken die Kinder schnell.

Neu in diesem Jahr ist die „Verbandslehre“. DRK-Rettungsdienstmitarbeiter Lukas Klaas erklärt,wie man Verbände anlegt. Druckverband, Fingerverband, Kopfverband – es gibt viele. Natürlich dürfen die Kinder alles ausprobieren. Zum Schluss bauen die Kinder aus einem Dreieckstuch einen Tragering, mit dem Personen transportiert werden können, die nicht mehr laufen können.

Gegen 12 Uhr kommt ein heftiger Hagelschauer herunter. Wohl dem, der die letzte Station im Schulhaus zu absolvieren hat. Die Helfer vom Katastrophenschutz und der Feuerwehr verlegen ihre Stationen in den Klassenraum. Als die Fahrzeuge der Feuerwehr gegen 13 Uhr das Schulgelände verlassen, stehen die Jüngsten parat und verabschieden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda gebührend.

Unser Dank gilt Nils Türpitz, Maik Nimz, Diana Nimz, Ingo Kroll und Moritz Engelhardt, Susanne Mund sowie Jessica Köttig, Felix Langer und Lukas Klaas.

