Sömmerda. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung sucht neue Preisträger des Engagement-Preises. Neben einem Geldpreis gibt es noch etwas anderes zu gewinnen.

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung ruft zur Einreichung von weiteren Vorschlägen für die diesjährige Verleihung des Engagement-Preises auf. Bis zum 9. Juni können Vorschläge in den Kategorien Jugend bis 25 Jahre, Senior/Seniorin ab 65 Jahre und Vereine/Initiativen eingereicht werden. Es werden Personen, Gruppen oder Klassen gesucht, die mit ihren Aktivitäten zu einem guten und solidarischen Miteinander in der Gesellschaft beitragen und/oder sich für ihre Region einsetzen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner in den Kategorien Senior/Seniorin und Vereine/Initiativen werden von einer Jury aus Experten ausgewählt, in der Kategorie Jugend wird der Sieger am 23. August während der Preisverleihung im Erfurter Collegium Maius ermittelt. Hier stellen fünf Nominierte ihr Engagement in 90 Sekunden-Vorträgen vor, das Publikum entscheidet dann über den Gewinner. Zu gewinnen gibt es neben dem Geldpreis von 2000 Euro auch eine Figur des Thüringer Holzkünstlers Florian Schmigalle.

Erstmals schreibt die Ehrenamtsstiftung auch einen Sonderpreis Demokratie aus. Dafür können Menschen oder Initiativen vorgeschlagen werden, die sich ehrenamtlich für demokratische Werte einsetzen und sich für eine gewaltfreie politische Kultur engagieren.

Mehr Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite der Thüringer Ehrenamtsstiftung.

mk