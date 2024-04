Kindelbrück. Ein Großbrand hat die Feuerwehr im Landkreis Sömmerda bis in die Morgenstunden in Atem gehalten. Der Sachschaden ist immens.

Polizei und Feuerwehr mussten am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Landkreis Sömmerda ausrücken. Wie die Polizei am Montag informierte, gab es einen Brand auf einem Feld zwischen Kindelbrück und Frömmstedt. Neben einem Anhänger standen zahlreiche gelagerte Strohballen in Flammen. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Rettungskräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Etwa 400 Strohballen seien dem Brand zum Opfer gefallen. Der Schaden werde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Noch sei unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Aufklärung des Brandes geben können. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0109128 bei der Kripo Erfurt (0361/5743-24602) zu melden.

