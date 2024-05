Ganz im Zeichen des Frühlings fand das Schulfest der Grundschule „Im Grünen“ Guthmannshausen statt. Es gab viele verschiedene Stationen für die Gäste.

Gabi Heller, Lehrerin an der Grundschule Guthmannshausen, berichtet vom Schulfest der Grundschule:

Am Freitag, dem 26. April, feierten wir unser jährliches Schulfest, diesmal unter dem Motto „Immer wieder kommt ein neuer Frühling!“. Entsprechend hat unser Hausmeister, Herr Walther, mit Hilfe von Herrn Meiselbach, alles schön geschmückt. Mit einem Dank an den Wettergott und dem gemeinsamen Singen verschiedener Frühlingslieder begrüßte unsere Schulleiterin, Kerstin Meiselbach, mit allen Kindern die vielen Gäste.

An verschiedenen Stationen konnte gebastelt und gewerkelt werden. So entstanden tolle Filzblümchen bei Frau Schwemmer, wunderbare geflochtene Lesezeichen bei Frau Aller, die Raupe Nimmersatt bei Frau Dietzel und bunte Gips- und Serviettenarbeiten bei Frau Mücke und Herrn Schmidt. Reger Betrieb herrschte auch bei der Glas- und Keramikmalerei unter Anleitung von Frau Koch und Frau Heller. Am Blumen- und Pflanzenstand engagierte sich Frau Werner mit ihrem grünen Daumen. Absoluter Renner war die Saftbar, an der Frau Müller ganz leckeres Popcorn zubereitete. Warum duftet es nicht immer so in unserem Schulhaus?

Die Kinder hatten viel Spaß und manche ließen sich von Frau Tengler und unserer Praktikantin Lena Strobach noch schminken. Gern wurde auch der Verkauf von Floristik, Handarbeiten und Honig angenommen. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Aller, Frau Geißler und Familie Förtsch.

Auch in diesem Jahr versorgte uns Familie Koch und Günther Rösch mit den traditionellen Rostwürsten, Bräteln, Wienern und Getränken. Ihnen unser ganz besonderer Dank für die große Unterstützung zum Gelingen unseres Festes.

Noch ein Dankeschön gilt den großzügigen Sponsoren: Familie Aller, Familie Koch, Familie Rösch und dem Gemeindekirchenrat von Guthmannshausen.

