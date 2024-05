Sömmerda. Die DoomsDay-BrassBand aus Gebesee spielt zum Musikalischen Sparkassenfrühschoppen in der Bahnhofstraße.

Die Sparkasse Mittelthüringen lädt am 2. Juni ab 10 Uhr wieder ein zum Musikalischen Sparkassen-Frühschoppen. An diesem Sonntag des Stadtfestwochenendes verwandelt sich die Sömmerdaer Bahnhofstraße erneut in einen Festplatz. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die DoomsDay-BrassBand aus Gebesee und die Jugendbigband Big Jambory von der Musikschule Sömmerda. Auf die kleinen Gäste warten verschiedene Spiel- und Spaß-Aktionen, kündigt das Unternehmen an.

BrassPop unplugged – das ist wohl die treffendste Beschreibung für die DoomsDay-BrassBand aus Gebesee. Die jungen Musiker entkräften die Vorurteile gegenüber Blasmusik und zeigen, wie man mit knackig-blechernen Klängen das Publikum vom Hocker reißen kann. Traditionelle Rhythmen werden einer Verjüngungskur unterzogen und auf leidenschaftlich interpretierte Art zu pulsierenden Beats geformt. Das ist der unverkennbare Sound der DoomsDay-BrassBand. Mit frischer Blasmusik die akustischen Sinne in Wallung bringen und die Zuhörer begeistern. Strom und Kabel sind dabei völlig überflüssig. Die Bühne ist immer genau da, wo die sympathischen Musiker gerade ihre musikalische Show präsentieren.

Spiel und Spaß für Kinder gibt es auf der Hüpfburg

Durchaus Kultstatus genießt seit einigen Jahren die Jugendbigband Big Jambory. Die Musiker von der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda komplettieren das musikalische Programm in der Bahnhofstraße.

Spiel und Spaß für Kinder gibt es auf der Hüpfburg, auf dem Nostalgie-Karussell sowie beim Kinderschminken und Ballonmodellage. Und extra zur Fußball-Heim-EM stellt der Verein Drehstäbe Sömmerda seinen „Big Shoot Table“ – ein Kicker-Spiel für sechs bis zehn Personen auf.

Der Newsletter für Sömmerda Alle wichtigen Informationen aus der Region Sömmerda, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eintritt ist frei. Für die Veranstaltung wird die Bahnhofstraße in Sömmerda ab Einfahrt Krankenhaus bis Einfahrt „Am Rothenbach“ in der Zeit vom 1. Juni, 18 Uhr, bis zum 2. Juni, 18 Uhr, gesperrt. red

Das könnte Sie auch interessieren: