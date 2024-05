Sömmerda. Ein 34-Jähriger wurde nach einem Streit in Sömmerda mit einem Fahrradschloss geschlagen. Der Täter ist flüchtig.

Am Donnerstagabend geriet ein 34-Jähriger mit einem 41-jährigen Mann aus bisher unbekannter Ursache an einer Tankstelle in Sömmerda in Streit. Laut Polizei nahm der 41-Jährige in diesem Zuge ein Fahrradschloss und schlug zu.

Der 34-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann flüchtete vom Tatort.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

