Beichlinger gehen wieder mit der Zeit

Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit schlägt den Beichlingern wieder zuverlässig die Stunde. Die Firma „Glocken & Turmuhren Christian Beck“ aus Kölleda reparierte die Turmuhr der Dorfkirche Sankt Aegidius und baute sie in dieser Woche ein. Nun funktioniert das Uhrwerk wieder reibungslos.

Die Dorfkirche Sankt Aegidius in Beichlingen.. Foto: Jens König

Am 10. Februar hatten seine Mitarbeiter die Uhr, die ein recht modernes Uhrwerk besitzt und mit einem Viertel- und Stundenschlag ausgerüstet ist, zur Reparatur vom Turm geholt, erzählt der Chef der Firma, Christian Beck. Gebaut worden sei die Uhr vom Magdeburger Turmuhrenbauer Ernst Meyer.

Da die St.-Aegidiuskirche selbst erst zwischen 1931 und 1932 errichtet wurde, nachdem ihre Vorgängerin zum Kirchweihfest im Jahr 1930 restlos abgebrannt war, ist auch die Uhr erst in jener Zeit entstanden. Sie sei eine der jüngsten Turmuhren in der Region, weiß der Spezialist für Glocken und Turmuhren.

Im Laufe der Jahre haben sich einige Verunreinigungen im Uhrwerk angesammelt und zuletzt hatte es immer mal wieder Störungen gegeben. Bei der jährlichen Wartung musste die Kölledaer Firma ins Protokoll schreiben, dass eine grundlegende Instandsetzung nötig sei.

Der Magdeburger Turmuhrenbauer Ernst Meyer baute die Uhr. Foto: Jens König

Besonders der Uhrschlag habe gemuckert, sagt Christian Beck. Die für das Auslösen der Uhrschläge wichtigen Nasen war so abgenutzt, dass der Hammer nicht mehr richtig hochgehoben wurde und der Schlag immer mal aussetzte. Das haben seine Mitarbeiter nun alles nachgearbeitet und repariert.

Ganz markant für das Uhrwerk sei, dass es nicht wie bei fast allen Uhren mit Pendel üblich eine Feder besitzt. Eine Spezialität von Ernst Meyer. Der Turmuhrenbauer sei ein Tüftler gewesen, der gern etwas verbesserte, berichtet Christian Beck. Da die Federn Verschleißteile sind und nach etwa zehn Jahren ausgetauscht werden müssen, suchte Meyer nach einer anderen Lösung und verband das Pendel direkt mit dem Kugellager. Auch bei der Beichlinger Turmuhr.

Diese zeigt an der Kirche Sankt Aegidius in der Pfarrgasse nun wieder zuverlässig die Zeit an. Christian Beck ist froh, dass sich im Dorf ein Mann gefunden hat, der das Uhrwerk einmal in der Woche aufzieht, damit sie nicht stehen bleibt. Am Wochenende wird es zudem seine Aufgabe sein, den großen Zeiger um eine Stunde vor zu stellen auf die Sommerzeit.