Landkreis. Hochzeiten, Jugendweihen, Tanzveranstaltungen, Konzerte – all das wird es in den kommenden Wochen im Landkreis Sömmerda nicht geben.

Der Landkreis Sömmerda macht dicht

Es war zu erwarten. Nachdem alle Verwaltungen über das Wochenende noch einmal Luft geholt hatten, überschlugen sich am gestrigen Montag die Meldungen. Die Absagen der letzten noch offenen Veranstaltungen trudelten ein, ein geänderter Umgang mit Bürgersprechzeiten und Arbeitsabläufen wurde kommuniziert.

Wichtig zunächst: Ab sofort ist im Landratsamt Sömmerda ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich besorgte Bürger mit ihren Fragen wenden können. Es ist Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr besetzt und unter Tel. 03634/35 44 44 erreichbar. Ratsuchende mit medizinischen Fragen sollten sich allerdings direkt an ihren Hausarzt oder unter Tel. 116 117 an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung wenden.

Das Landratsamt Sömmerda hat zudem präventive Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Ab dem heutigen Dienstag werden die Sprechzeiten des Landratsamtes bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Um potenzielle Infektionen durch direkten Kontakt einzudämmen, sind persönliche Vorsprachen an der Bahnhofstraße 9 und der Wielandstraße 4 in Sömmerda nur im Ausnahmefall nach vorheriger Terminabsprache möglich. Bürger werden gebeten, die Kommunikation mit dem Landratsamt vorrangig über E-Mail, Fax oder Brief wahrzunehmen. Alle Angelegenheiten, die elektronisch/digital abwickelbar sind (z.B. Kfz-Zulassung, Gewerbemeldungen usw.), sollten auf elektronischem Wege erledigt werden. Auf unbestimmte Zeit bleiben ab 17. März auch alle Turnhallen des Landkreises geschlossen.

Die Stadt Sömmerda schließt ab dem heutigen Dienstag städtische Einrichtungen, darunter die Stadt- und Kreisbibliothek, Stadt- und Kreismusikschule sowie Schüler-Freizeit-Zentrum, Museum, Tourist-Information und Schwimmhalle. Alle Verwaltungsgebäude (Rathaus, Marktstraße 1-2 und Poststraße 1) wurden sofort für den Besucherverkehr geschlossen. Wer ein Anliegen hat, kann das schriftlich (Marktplatz 3-4, 99610 Sömmerda), per E-Mail an mail@stadtsoemmerda.de oder per Telefon unter 03634/35 00 an die Stadtverwaltung richten.

Entsprechend der Weisung des Thüringer Bildungsministeriums bleiben ab dem heutigen Dienstag auch die sechs städtischen Kindereinrichtungen bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung in den Einrichtungen für diejenigen Kinder angeboten, deren Eltern im Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge unverzichtbare Tätigkeiten ausüben. Dies müssen die Eltern schriftlich nachweisen, so Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke).

Den rund 220 Mitarbeitern der Stadtverwaltung werden flexible Arbeitszeitmodelle, unter anderem mit Schichtarbeit, angeboten. Zum einen, damit Betroffene die Betreuung der Kinder bei geschlossenen Kitas und Schulen besser absichern können. Zum anderen, um die Gefahr einer möglichen Ansteckung zu minimieren. Entgegen der normalen Regelung können Mitarbeiter auf ihren Arbeitszeitkonten auch Minusstunden sammeln und später ausgleichen. „Wir schicken niemanden nach Hause“, betont der Bürgermeister.

Alle Veranstaltungen, auch private zum Beispiel in Dorfgemeinschaftshäusern der Ortsteile, seien abgesagt worden, so Hauboldt. Das betrifft ebenfalls alle Termine im Volkshaus sowie die Jugendweihen. Am vergangenen Freitag fand die letzte Trauung im Standesamt statt, die weiteren geplanten Hochzeiten wurden abgesagt.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda hat Einschränkungen ihres Betriebs mitgeteilt. Das Bürgerbüro in Kölleda bleibt geöffnet. „Die Leute dürfen aber nur noch einzeln eintreten“, so der VG-Vorsitzende Sebastian Lepka. Das Bürgerbüro in Rastenberg bleibt mindestens bis Ende der Woche geschlossen. Die übrige Verwaltung stellt ihre Sprechzeiten um. Sie ist nur noch online oder telefonisch zu erreichen. Persönliche Vorsprachen sind nur im äußersten Notfall und nach Anmeldung möglich. Der VG-Chef appelliert mit Nachdruck an alle, jedwede Veranstaltung abzusagen, auch private. Ähnlich verfährt auch die Stadt Kölleda. Der Bauausschuss tagt nichtöffentlich. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) hat zudem per Dienstanweisung verfügt, dass die Feuerwehr den Ausbildungs- und Übungsbetrieb ruhen lässt. Die Kameraden rücken nur noch zu Einsätzen aus. Geschlossen sind auch die Stadtbibliothek, der Seniorenclub und das ASB-Jugend-Kontaktbüro. Auch im Bereich der VG Kölleda soll die Notbetreuung von Kindern, deren beide Elternteile im Blaulicht- oder Pflegesektor sowie in medizinischen Berufen arbeiten, abgesichert werden. Laut Riedel und Lepka treffe das auf bisher vier Familien zu. Lepka: „Die Hürden sind hoch.“

Die Stadtverwaltung Weißensee bleibt ab Dienstag bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Fällen kann telefonisch und durch die Nutzung der Sprechanlage im Foyer mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung Kontakt aufgenommen werden. Bürgermeister Matthias Schrot hat am Montag auch den für Samstag geplanten Umwelttag (Frühjahrsputz) abgesagt.

Am Montag haben sich die Teamleiter, die Geschäftsführung und der Vorstand des Netzwerk Regenbogen in einer Krisensitzung vereinbart, dass die gestrige Tafelausgabe in Sömmerda und die am heutigen Dienstag in Buttstädt bis auf Weiteres (bis voraussichtlich 16. April) die letzten waren bzw. sind. Dabei wurden und werden schon erhöhte hygienische Maßnahmen getroffen, um die Bedürftigen zu schützen. Auch die „Schatzinsel“ und die Möbelkiste werden ab Dienstag ihre Türen vorerst schließen.

Der Arbeiter-Samariter-Bund im Landkreis hat neben den bereits kommunizierten Schließungen mitgeteilt: Ein Senioreneinkaufsdienst wurde eingerichtet. Dieser kann von Senioren in Anspruch genommen werden, die notwendige Lebensmitteleinkäufe nicht über Verwandte oder Bekannte abdecken können (Info: 0 36 34/32 09 70).

In der Flüchtlingshilfe finden bis 19. April keine Ehrenamtsstammtische und Veranstaltungen statt. Das Refugium für Migration und Integration und der Weltladen und Begegnungsort Locodemu bleiben geschlossen. In den Unterkünften für Geflüchtete herrscht vorerst bis 19. April vorsorglich Besuchsverbot.

Beratungs- und Betreuungsangebote der Erziehungsberatungsstelle, Psychosozialen Beratungsstelle/ Suchtberatung und der ThINKA-Kontaktbüros finden nicht statt. Eine telefonische Akutsprechstunde der Erziehungsberatungsstelle wird täglich von 9 bis 11 Uhr angeboten. Eine telefonische Akut-sprechstunde der Psychosozialen Beratungsstelle/Suchtberatung wird dienstags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr angeboten. Der Betreuungsverein ist nach wie vor telefonisch erreichbar. Sprechzeiten fallen vorerst aus.

Der Fahrdienst wird nur noch im notwendigen Maß eingesetzt. ASB-Rettungsdienst und ASB-Katastrophenschutz haben Schutzmaßnahmen ergriffen und sind vorbereitet. Beide Bereiche werden personell gestärkt. Erste-Hilfe-Ausbildungen können aktuell nicht stattfinden.

Mit einer zentralen Notfallfallbetreuung in Schloßvippach wollte die neugegründete Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach aufwarten. „Wir hatten noch am Freitag alles durchorganisiert. Leider ist die zentrale Lösung unzulässig“, erklärte am Montag Gunnar Dieling, Beauftragter für die VG. Demnach bietet ab heute jeder der neun kommunalen Kindergärten im Verwaltungsgebiet – ein weiterer befindet sich in Trägerschaft des DRK – einen Notdienst an. „Wir werden in jedem Kindergarten mindestens zwei Erzieher und eine technische Hilfskraft bereitstellen“, so Dieling und verweist weiter darauf, dass Einzelfallentscheidungen von den jeweiligen Bürgermeistern getroffen werden. In den Erzieherteams hätten sich die Mitarbeiter geeinigt, dass die Kollegen, die ihre eigenen Kinder betreuen müssen, zu Hause bleiben können. Laut Dieling erhalten sie ihr Gehalt weiter. „Keiner wird ohne Geld dastehen“, sagte er und hofft, dass dafür eine zentrale Regelung geschaffen wird.

Wie Gunnar Dieling weiter informiert, bleibt die VG an den Standorten Schloßvippach und Großrudestedt geschlossen. „Die Leute müssen anrufen, dann wird im Einzelfall über das weitere Vorgehen entschieden“, sagte er. Darüber hinaus sind alle öffentlichen Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser, Sportanlagen oder Feuerwehrhäuser geschlossen. Die für den 23. März angesetzte Gemeinschaftsversammlung wird verschoben.

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue in Gebesee hat die üblichen Sprechzeiten ab Dienstag außer Kraft gesetzt, informierte der Gemeinschaftsvorsitzende Rüdiger W. Kleppe. Persönliche Termine sind nur im begründeten Ausnahmefall nach vorheriger Terminabsprache möglich. Die Kommunikation mit der Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue ist weiter über Tel. 036201/66 60, per E-Mail (info@vg-gera-aue.de), Fax 036201/666 33 oder Brief (VG Gera-Aue, Marktplatz 13, 99189 Gebesee) möglich. Auch die Bibliotheken in Walschleben und Gebesee bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

