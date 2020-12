Digitaler Unterricht im Klassenzimmer und zu Hause

„Das sind außergewöhnliche Zeiten“, sagt Benedikt Jung, stellvertretender Schulleiter der Evangelischen Grundschule in Sömmerda. Am Donnerstag soll der Schulbetrieb, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen, wieder „normaler“ laufen. 30 der insgesamt 69 Schüler sowie sieben der insgesamt elf Pädagogen werden aus der Quarantäne zurück erwartet. Unterrichtet wurde in den vergangenen 14 Tagen dennoch.

Zurückzuführen ist die besondere Situation auf einen Coronafall unter den Mitarbeitern. „Uns sind Routinekontrollen angeboten worden. Davon haben die Kollegen Gebrauch gemacht“, erzählt Benedikt Jung. Ans Tageslicht gekommen sei dabei ein symptomloser Fall, der die Quarantäne für die Pädagogen und Schüler nach sich gezogen habe.

Benedikt Jung spricht von einer „Herausforderung“, war das Kollegium mit vier Mitarbeitern doch stark ausgedünnt. Zur Verfügung stand damit nur ein begrenztes Stundenkontingent. „Dennoch haben wir die Situation sehr gut lösen können“, sagt er. So waren die Schüler der 1. Klasse komplett zu Hause, ebenso die Lehrerin, die gleichzeitig die Schulleiterin der Schule ist. Sie unterrichtete die Kinder von zu Hause aus. In der 2. Klasse waren die Hälfte der Schüler sowie die Lehrerin in Quarantäne. Die andere Hälfte kam in die Schule. Beide Gruppen wurden online von der Lehrerin unterrichtet.

In der 3. Klasse war die Pädagogin zu Hause und die Schüler gingen in die Schule. Die Schüler wurden ebenfalls digital unterrichtet und in der Schule betreut. In der 4. Klasse lief der Unterricht weitestgehend normal. Laut Benedikt Jung fehlten hier zwei, drei Kinder, deren Geschwister sich in Quarantäne befanden und deshalb ebenso der Schule fern blieben.

Der Ganztagsschulbetrieb konnte unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet werden. Die Schule war während der letzten zwei Wochen lediglich bis 14 Uhr geöffnet. „Das hat Eltern viel abverlangt“, ist sich der stellvertretende Schulleiter bewusst.

Lehrerin Jana Becker unterrichtet die Hälfe ihrer Schüler zu Hause, die andere Hälfte in der Schule. Sie selbst befand sich bis Mittwoch selbst in Quarantäne. Foto: Jens König

Froh ist er, dass Eltern nicht nur viel Verständnis gezeigt, sondern sich auch sehr engagiert haben. So wurde der Schule Technik wie zum Beispiel ein Beamer zur Verfügung gestellt. Aber auch zu Hause hätten die Eltern ihre Kinder unterstützt und ihre Handys, Laptops und Rechner zur Verfügung gestellt. „Wir haben sehr viel Kooperation erfahren“, ist er dankbar.

Dass die Schule so schnell reagieren konnte, sei den Erfahrungen des ersten Lockdowns im Frühjahr zu verdanken. Damals hätten alle Lehrer der Schule ihre Schüler digital von zu Hause aus unterrichtet. „Schon das hat super funktioniert.“ Deutlich geworden sei schon da, dass Homeschooling nicht aufwendig und kompliziert sein müsse. „Manche Kollegen nutzten einfach ihr Smartphone. Für den Unterricht in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Sachkunde war das vollkommend ausreichend. Wichtig war den Schülern, mit den Lehrern Kontakt aufzunehmen. Sie konnten sie hören und wenn nötig Fragen stellen“, so Benedikt Jung.

Optimistisch blickt der stellvertretende Schulleiter auf Donnerstag, wenn alle wieder an Bord sind. „Für den eingeschränkten Betrieb sind noch einige Vorkehrungen zu treffen“, sagt er und verweist unter anderem auf die gestaffelten Ankunftszeiten. Ebenso wird es auf dem Schulhof für jede Klasse vorgegebene Aufenthaltsbereiche geben.