Landkreis Sömmerda Auch am zweiten Advent-Wochenende laden Weihnachtsmärkte, Konzerte und andere Höhepunkte im Landkreis Sömmerda zum Verweilen ein.

Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange. Auch am Wochenende des zweiten Advents ist die Auswahl an Weihnachtsmärkten, Adventskonzerten und weiteren Höhepunkten groß. Somit bietet sich jedem die Chance, ein wenig Besinnlichkeit zu erfahren.

Modellbahn-Fans aufgepasst

Der Sömmerdaer Modellbahnclub organisiert nach einer längeren Pause wieder eine Busfahrt ins Hamburger Miniaturwunderland. Die Tour beginnt am Samstag um 8 Uhr vom Busbahnhof Sömmerda und endet gegen 23.30 Uhr wieder dort. Nach dem Besuch der Ausstellung kann der Abend auf einem Hamburger Weihnachtsmarkt bei einem Punsch ausklingen. Einzelne Plätze sind noch frei. Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte unter Pfefferminzbahn@hotmail.de oder unter der Telefonnummer: 0162 7737376. Der Preis für die Fahrt und die Eintrittskarte beträgt 66 Euro und ist im Voraus zu überweisen.

Tierische Weihnachten

Das Tierzentrum auf der Weißenburg in Sömmerda lädt zum Abschluss des Jubiläumsjahres zum 30-jährigen Bestehen am 9. Dezember zum Weihnachts- und Trödelmarkt ein. Eine Bastelecke für die Jüngsten, Kaffee, Glühwein, Kuchen, Waffeln und weitere Köstlichkeiten vom Grill lassen keine Wünsche offen. Beginn ist 14 Uhr.

Weihnachtsmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Am Donnerstag ab 14 Uhr lädt der Weihnachtsmarkt bis Sonntag rund um den Obermarkt in Sömmerda zum Luft holen, Freunde und Familie treffen und besinnlichen Beisammensein ein. Neben dem vielfältigen Bühnenprogramm und den vielen Marktständen findet am Sonntag ab 13 Uhr in der Innenstadt der verkaufsoffene Sonntag und ab 14 Uhr der traditionelle Schittchenmarkt statt.

Viele Adventskonzerte

Das Wochenende ist wieder reich gefüllt an musikalisch-weihnachtlichen Klängen. Am Samstag um 15 Uhr tritt der Chor „Coloured Unit“ in der St.-Laurentius-Kirche in Burgwenden auf und präsentiert stimmungsvolle Gospelmusik. Den Auftakt am Sonntag macht der Chor in Bilzingsleben im örtlichen Bürgersaal (14 Uhr). Adventliche Musik gibt es gegen 16 Uhr auch im Alten Gutshaus Tunzenhausen, wo Gemischter und Männerchor des Männergesangvereins Sömmerda das Konzert gestalten. Zeitgleich laden „die Tanzagenten“ zu einer Weihnachtsreise in die St.-Albanus-Kirche in Großrudestedt ein. In der St-Bonifatius-Kirche in Kleinbrembach performen die „Vocal Hearts“, ehemalige Mitglieder des Dresdner Kreuzchores, geistliche und weltliche Chormusik. Beginn ist 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen. Den Sonntag ausklingen lässt das A-cappella-Ensemble „Tontaube“ in der St.-Crucis-Kirche in Walschleben ab 17.30 Uhr.

Lebendiger Adventskalender

Die Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda öffnet am Wochenende die Türchen neun und zehn ihres lebendigen Adventskalenders. Am Samstag um 17 Uhr lädt die Familie Siebert am Petriplatz 10 zum Theaterstück „Die vier Kerzen“ ein. Der Sonntag steht ganz im Zeichen von kleinen Basteleien, Glühwein und Weihnachtsgebäck. Los geht es an der Kirche in Wenigensömmern um 16 Uhr.

Tanzbein wird geschwungen

Im Sömmerdaer Volkshaus findet am Samstag um 19 Uhr die große Tanzgala vom Verein „Kultur im Sinn“ statt. Das Showprogramm gestaltet der Tanzsportverein aus Sömmerda.

Wanderung durchs Winterwunderland

Für alle Wanderfreunde startet am Sonntag um 12 Uhr eine zweistündige geführte Wanderung durch das Moor am Alperstedter Ried. Treffpunkt ist der Parkplatz. Um an der Wanderung teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung über die Seiten der Stiftung Naturschutz Thüringen nötig.

Musikalische Adventstürchen

Im Rahmen des musikalischen Adventskalenders der Kirchengemeinden Region Mitte musizieren der Chor „Querbeet“ und Sänger des Opernchores Erfurt am Samstag um 14 Uhr im Bürgerhaus in Vogelsberg. Drei Stunden später tritt der Chor Großbrembach und Guthmannshausen in Großbrembach auf. Der Sonntagnachmittag ist geprägt mit schwungvoller Gospelmusik. Um 16 Uhr performt der Chor aus Apolda in Oberreißen.

Orgel trifft Rock im Advent

Unter diesem Motto laden die Kirchengemeinde und der Bürgermeister von Riethgen zum gemütlichen Adventsnachmittag. Der Startschuss fällt am Samstag um 15 Uhr im Schänkshof Riethgen. Am Abend startet die Mitbringparty, wo alle Besucher gebeten werden, Getränke mitzubringen. Die Band „NoTroubleZ“ sorgt im Gemeindesaal für Stimmung.

Winterfeuer

Besinnlich wird es auch beim Winterfeuer auf der vom Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bundes betriebenen Funkenburg in Westgreußen. Ab 16 Uhr werden am Samstag am Lagerfeuer bei Glühwein, Punsch und leckerer Suppe kleine Geschichten erzählt.

Große Auswahl an Weihnachtsmärkten

In vielen Ortschaften kann man auch auf kleineren Weihnachtsmärkten viel erleben und entdecken. Höhepunkte auf dem Markt in Altenbeichlingen (Samstag, 16 Uhr) sind die Schlittenrutsche und eine selbstgebaute leuchtende Pyramide. Bereits ab 12 Uhr brennt am Samstag der Rost auf dem Weihnachtsmarkt in Kindelbrück, wo neben dem Besuch vom Weihnachtsmann auch Kinder vom Kindergarten und aus der Grundschule ein Programm in der Kirche vorführen (14 Uhr). Der Weihnachtsmarkt in Rastenberg startet am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz, Andisleben zieht um 16 Uhr auf dem Hof des Dorfgemeinschaftshauses nach. Buttstädt lädt am Samstag ab 14 Uhr rund um den Marktplatz zum Weihnachtstreiben ein, unter anderem mit einem Programm von Kita und Grundschule (15 Uhr), dem Besuch des Weihnachtsmannes um 16 Uhr und der abschließenden Märchenstunde (17 Uhr). In Kölleda bietet der Markt am Samstag und Sonntag neben weihnachtlichen Leckereien einen Magier, eine Modelleisenbahn und ein Kinderkarussell. Für die Musik sorgt die Gruppe „Stürmisch & Friends“ in der St.-Wippertus-Kirche an beiden Tagen um 17 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Ellersleben öffnet am Sonntag um 15 Uhr. Besucher kommen dort in den Genuss von Crêpes, Waffeln und einer Pilzpfanne. Kinder können sich beim Ponyreiten, an der Schieß- und Losbude und in der Weihnachtsbäckerei austoben.