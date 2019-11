Gefahrgutzug erhält neues Fahrzeug

Großübung am Samstag (23. November) des Gefahrgutzuges des Landkreises im Gewerbegebiet Sömmerda.

Wenn der Gefahrgutzug des Landkreises in naher Zukunft wieder zu einer Übung – lieber zu einer solchen als zu einem Ernstfall – ausrücken sollte, dann wird auch ein neuer Messwagen anrollen. Letztmalig hatte eine solche Übung vor einer Woche, am Samstagmorgen (23. November), Aufmerksamkeit geweckt. Rund 100 Feuerwehrleute waren mit der erforderlichen Technik bei einem simulierten Unfall eines Gefahrgut-Lkw mit verletzter Person im Sömmerdaer Gewerbegebiet Am Unterwege angerückt. Beteiligt waren Feuerwehrleute aus Sömmerda, Frohndorf, Leubingen, Straußfurt, Weißensee, Elxleben, Kindelbrück, Großrudestedt und Kölleda sowie die vom Deutschen Roten Kreuz gestellte Betreuungseinheit des Landkreises (unsere Zeitung berichtete).