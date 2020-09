Hausmeister Martin Kube wird den Kindern der Rothenbachschule in Sömmerda den Müll abnehmen und fachgerecht entsorgen. Lehrerin Anja Mendler ist zusammen mit Fridolin Mittelstedt (vorn von links) und Paul Würzburg sowie Joanna Schuck (hinten von links), Jasmin Ortmann, Gina Krämer, Chantal Werner und Manja Pfaff voller Tatendrang.

Sömmerda. Rothenbachschule in Sömmerda beteiligt sich an weltweit ausgerufenem Säuberungstag, dem World Cleanup Day. Aktion wird mit Schulprojekt verknüpft

Gemeinsam mit der ganzen Welt Müll einsammeln in Sömmerda

Weltweit landet sehr viel Plastik in der Umwelt. Das kann jeder unmittelbar in seiner Heimat wahrnehmen, wenn er spazieren geht. Auch illegale Müllentsorgung ist vielerorts ein Problem. Deshalb findet seit 2008 ein weltweiter Müllsammeltag namens World Cleanup Day (Welt-Aufräum-Tag) statt. In diesem Jahr ist das der 19. September.