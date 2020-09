Graffiti-Kunst an der Sömmerdaer Lindenschule

An einer Wand der Turnhalle durften sich die Schülerinnen und Schüler mit Spraydosen ausstaffiert, ganz kreativ entfalten. Mit der Spiel- und Lerndesignerin Nora Kühnhausen und dem Experten für Stadt- und Raumsoziologie Sven Messerschmidt von der Fachhochschule Erfurt setzten die Kids ihr Schulmotto „Graffiti macht graue Wände lebendig“ um. Über die Auswahl der Bildmotive, in dessen Mittelpunkt ein Lindenbaum steht, stimmten die Kinder demokratisch ab. Anschließend übertrugen sie ihre Entwürfe in farbigen Bildern auf die graue Betonwand.