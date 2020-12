Weihnachten ist das Fest der Besinnung. Ohne den Schwerstedter Weihnachtsmarkt und das von Eltern aufgeführte Weihnachtsmärchen war Ilka Henning die Aussicht auf das Fest jedoch zu besinnlich.

So kam ihr die Idee, im Ort einen Lebendigen Adventskalender zu starten. Den Anstoß gab die Gemeinde Tottleben im Unstrut-Hainich-Kreis. „Hier erklärten sich Hausbesitzer oder Mieter bereit, ein Fenster, Caport, Vorgarten, Tor oder Ähnliches gut erkennbar als Kalender-Türchen zu gestalten“, erzählt Henning. Genau dies wollte sie auch in Schwerstedt auf die Beine stellen. Ihre Tochter hatte sie sofort begeistert. Sie verfasste am gleichen Tag einen Aufruf und verbreitete ihn in den sozialen Medien.

„Der Start lief schleppend“, berichtet Ilka Henning weiter. Müde, für die Aktion zu werben, wurde sie jedoch nicht. Am vergangenen Sonntag konnte sie die frohe Nachricht mitteilen: „Alle Türchen sind vergeben.“ Bis zum Heiligabend kann damit in Schwerstedt jeden Tag eine neue Zahl gesucht werden.

„Wir sind früher auch immer mit den Kindern in der Adventszeit Lichter schauen gegangen. Ich denke, das macht nicht nur Kindern viel Freude“, ist sie über die Resonanz dankbar und freut sich darüber, dass auch viele Neu-Schwerstedter die Aktion mit tollen Ideen unterstützen. So wird zum Beispiel für den Nikolaustag eine besondere Überraschung angekündigt.

Den Anfang am 1. Dezember hat Ilka Henning selbst gemacht. In der Pappelgasse lugt ein Weihnachtsmann aus einem Fenster. Darüber ist gut sichtbar die Ziffer 1 zu erkennen. Aufgestellt hat die Schwerstedterin auch eine Sitzbank und diese weihnachtlich geschmückt. Ein Körbchen mit selbst gebrannten Mandeln hat sie außerdem bereitgestellt. Beflügelt von dem guten Zuspruch ist Ilka Henning zuversichtlich, die Idee des Lebendigen Adventskalenders weiter reifen und im nächsten Jahr in Schwerstedt erneut anbieten zu können.