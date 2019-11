Hardisleben HardislebenDer Kirmesgottesdienst in Hardisleben findet an diesem Sonntag, 10. November, 14 Uhr statt. Im Anschluss wird herzlich ins Bürgerhaus geladen. Dort gibt es ein leckeres Torten-Büfett und Kaffee, ...

Kirmes und Martini

Der Kirmesgottesdienst in Hardisleben findet an diesem Sonntag, 10. November, 14 Uhr statt. Im Anschluss wird herzlich ins Bürgerhaus geladen. Dort gibt es ein leckeres Torten-Büfett und Kaffee, informiert das Kirchenbüro Buttstädt. Martini wird am Samstag, dem 16. November, gefeiert. Nach der Andacht 16.30 Uhr in der Kirche St. Johannis startet der Lichterumzug, anschließend gemütliches Beisammensein am Martinsfeuer mit Verpflegung. (red)