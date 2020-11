Leere Matten im Dojo

Staub liegt nicht auf den Matten im Dojo Marico San in Elxleben. Dabei ist es schon Wochen her, dass Kampfsportler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, hier trainiert haben. Judo, Ju-Jitsu, Capoeira, Aikido, sind nur einige der Sportarten, die hier normalerweise gelehrt werden. Aber die neuen Corona-Maßnahmen haben die Sportlerinnen und Sportler des Vereins zur Pause gezwungen. Wieder mal.

Trotzdem kommt der Vereinsvorsitzende Mario Göckler mehrmals in der Woche in die Trainingshalle, das Dojo. Zum Staubwischen auf den Matten, zum Desinfizieren. „Wenn wir im Moment nicht trainieren können, dann bauen wir eben“, sagt Göckler, Trainer und Sportler, Träger des 7. Dan im Judo, des 6. Dan im Nipon Seibukan Ju Jitsu und anderer verschiedener Großmeister- und Meistergrade in unterschiedlichen Disziplinen. Bauen will er zum Beispiel einen Beamer an der Decke, um in Zukunft Lehrvideos zu zeigen.

Zwischen 120 und 150 Mitglieder zählt sein Verein, genau könne er es nicht sagen, während der Schließung habe er einige Mitglieder verloren. Der erneute Stillstand im Vereinssport trifft auch den Kampfsportverein.

Tiefschläge und Niederlagen sind Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg: Dieses Motto steht in großen Lettern an der Wand der Trainingshalle. Foto: Jens König

Denn anders als Vereine, die öffentliche Hallen nutzen, beispielsweise in Schulen, hat der Kampfsportverein die Trainingshalle selbstständig gemietet. Und die Kosten für den Unterhalt -- Strom, Heizung, Miete -- laufen weiter, auch wenn dort niemand trainiert.

Nicht nur der Trainingsbetrieb steht im Dojo still, auch Prüfungen für die Kampfsportschüler mussten mehrmals verschoben, schließlich ganz abgesagt werden. „Eine Prüfung ist besonders für die Kinder wie ein Stück Schokolade“, erklärt Mario Göckler und meint damit, dass der Anreiz für die jungen Sportler verloren geht, es für sie schwierig sei, motiviert zu bleiben über die trainingsfreie Zeit.

Die Corona-Pandemie trifft Cheftrainer Mario Göckler sportlich wie persönlich. Zwei bis drei Wochenenden im Monat sei er sonst in der Welt unterwegs, als Dozent, um sein Wissen über die Sportarten weiterzugeben. Nach Russland wäre er gereist, nach Italien, Serbien, in die Schweiz. Und das macht dem 60-Jährigen die größten Sorgen: „Wir haben uns mit dem Verein über Jahre hinweg international ein Netzwerk aufgebaut und einen Namen gemacht, und das verpufft jetzt gerade“, sagt er. Die Beziehungspflege mit anderen Kampfsportlern weltweit, im Moment geht das nur im Internet.

An der Hallenwand ist ein Spruch zu lesen, Mario Göckler hat ihn selbst darauf gepinselt: „Niederlagen und Tiefschläge sind Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg.“ Ein Leitspruch, für den Vorsitzenden Mario Göckler persönlich und auch für den Verein. Schon immer, aber besonders in dieser Zeit. „Corona wird uns nicht aus der Bahn werfen“, sagt Göckler, es gebe eine Menge Leute, die an den Verein glaubten und ihn unterstützten, da wisse er, dass es weiterginge.

Ein Erfolg ist schon gelungen. Die neue Thüringer Corona-Verordnung vom 7. November erlaubt nun zumindest das Training von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre. Ab der kommenden Woche werden die jungen Kampfsportler in begrenzter Anzahl und in ausgewählten Gruppen im Elxlebener Dojo also wieder den Staub aufwirbeln.