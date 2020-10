Maskenpflicht auf Wochenmärkten wird kontrolliert

Da der Landkreis Sömmerda seit dem 18. Oktober laut Vorgaben des Robert-Koch-Institutes Corona-Risikogebiet ist, trat am Dienstagnachmittag der erweiterte Corona-Pandemiestab des Landkreises zusammen, um über die Lage zu informieren und Maßnahmen abzustimmen. Darüber informierte das Landratsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Anwesend waren neben dem Landrat, der Amtsärztin und weiteren Mitarbeitern des Landratsamtes Vertreter der Polizei-Inspektion, von Rettungsdiensten und Krankenhaus, der Sömmerdaer Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke), zwei niedergelassene Ärzte sowie als Gäste der Beratung die 1. Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Dr. med. Annette Rommel, und ihre Mitarbeiterin Lisa Schiffer.

Landrat Harald Henning (CDU) informierte die Runde, dass das Bürgertelefon (03634 / 354-444) wieder reaktiviert wurde. Mitarbeiter aus anderen Ämtern der Kreisverwaltung unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung.

Annette Rommel erklärte in der Beratung, dass jeder Vertragsarzt befugt sei, Patienten mit Symptomen zu testen, so das Landratsamt. Außerdem bestehe die Möglichkeit, das Gesundheitsamt bei Bedarf personell bei der Testung von möglichen Erkrankten zu unterstützen. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen werde im Landkreis wieder ein Testzentrum einrichten, so die Ankündigung. Landrat Harald Henning sagte zu, dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Laut Allgemeinverfügung des Landkreises zur Begrenzung der Teilnehmerzahl an Veranstaltungen als regionale Anpassung an das Corona-Infektionsgeschehen vom 19. Oktober gilt ab sofort auf Wochenmärkten eine Maskenpflicht. Die Mitarbeiter der Polizei-Inspektion Sömmerda, die Kontrollteams der Kreisverwaltung und der Städte werden deren Einhaltung gemeinsam kontrollieren, so die Absprache in der gestrigen Zusammenkunft.