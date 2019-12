Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach dem Schlemmen: Fünf Stunden abtanzen

„Alle Jahre wieder…“ hieß es auch in diesem Jahr wieder in Rothenberga. Mit der X-Mas-Party für alle, die am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr daheimsitzen wollen, feierte der Kirmesverein Rothenberga seinen Jahresabschluss und somit auch das Highlight im Jahre 2019. Auch der rote Mann war wie jedes Jahr wieder einmal einen Tag zu spät dran. Doch er brachte allen Gästen noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk mit. Mit Musik aus den 80er-, 90er-Jahren und den schlimmsten Songs aus der heutigen Zeit ging es von Beginn an bis zum Ende über die Tanzfläche. Ob Gänsebraten mit Rotkraut und Klößen, Roulade mit Kartoffel und Gemüse oder Wild mit Kroketten und Rotwein, alle die fetten Weihnachtsschlemmereien des ersten Weihnachtsfesttages konnten an diesem Abend innerhalb der nur fünf Stunden abgetanzt werden.„Zum alten Backhaus“, so hieß die Gaststube früher, hier fing alles an. Erinnert sich Marco, der schon auf 24 Jahre Thekenerfahrung zurückblickt. Seine Eltern hatten früher die Gaststube bewirtschaftet und kurz nach der Wende die ersten Weihnachtstanzveranstaltungen hier ins Leben gerufen. 1995 etwa fing es an, bis es eines Tages eine Flaute gab und kaum noch Gäste zu den Feierlichkeiten kamen.Doch als die junge Generation in Rothenberga die Führung des Vereins übernommen hatte, besann man sich offenbar auf die alten Traditionen und ließ sie wiederaufleben. Nicht nur die Kirmes und das Angrillen, sondern auch die X-Mas Party erfreuen sich wieder einer wachsender Beliebtheit, so dass selbst Gäste aus Lossa und aus weiter entfernten Regionen extra nach Rothenberga fahren, um hier mit Freunden zu feiern.

Einen Weihnachtstanz gab es am Abend des 1. Feiertages auch in Vogelsberg, während sich am heutigen Freitag, für viele der 3. Feiertag, im Sömmerdaer „Piano“ mit „The Polars“ oder auch in Großbrembachs Ratskeller mit „Swagger“ die Gelegenheit bietet, rockig etwas gegen den Gänsebraten-Blues zu tun.