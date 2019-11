Ostramondra Kirmes-Wochenende in Ostramondra stößt auf große Resonanz. Am Sonntag gemeinsamer Mittagstisch auf dem Saal

Ostramondra feiert mit Musik und Tanz

Hoch her ging es drei Tage lang zur Kirmes in Ostramondra. Nach dem Auftakt am Freitag war der Saal am Samstag beim Kirmestanz voll. DJ Alex legte bis in die Nacht hinein auf, die Stimmung war bestens. Viel Applaus gab es für die Tanzgruppe des Dorfes, die mehrere Darbietungen zeigte. Zum Schluss gab es als Zugabe eine Polonaise, der sich viele Kirmesgäste anschlossen.

Am Sonntag ging es traditionell mit Musik von Haus zu Haus beim Kirmesständchen. In vielen Familien blieb der Herd gestern kalt, denn auf dem Saal war zum gemeinsamen Mittagessen geladen worden. Allein 130 Vorbestellungen waren dafür bei den Organisatoren eingegangen.