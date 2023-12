Sömmerdaer Verein spendiert Mönchenholzhausen einen Weihnachtsbaum

Sömmerda/Mönchenholzhausen Nach zweimaligem Baumfrevel schenkt Baumschule Wulf der Gemeinde eine Nordmanntanne

Es erinnert an einen Streich mit Maibäumen in der Walpurgisnacht oder an einen Protest der Letzten Generation. Tatsächlich ist in Mönchenholzhausen, einer 800 Einwohner zählenden Gemeinde im Weimarer Land, gleich zweimal in Folge der Weihnachtsbaum abgesägt worden.

Abhilfe will nun der Sömmerdaer Verein „Run4 Kids“ schaffen, der sich sonst mit verschiedenen Aktionen für kranke Kinder und deren Familien starkmacht. „Als wir davon erfahren haben, war für uns sofort klar, dass wir gern helfen möchten, denn auch die Mönchenholzhäuser sollen einen Weihnachtsbaum haben und sich daran erfreuen können“, berichtet Vorstandsvorsitzender Daniel Voigt. Unterstützung gibt es von Bastian Wulf, dem Geschäftsführer der Tannen-Wulf Baumschule, der ebenfalls dem Verein angehört.

Wie er gestern auf Nachfrage berichtete, hat er schon einen neuen Weihnachtsbaum für die Gemeinde ausgesucht. „Mönchenholzhausen bekommt eine vier Meter hohe Nordmanntanne“, kündigt der Unternehmer an. Für den Transport will Daniel Voigt sorgen. Wie es am Donnerstag hieß, soll der Baum am Freitag nach Mönchenholzhausen transportiert und aufgestellt werden.

In Mönchenholzhausen war der Weihnachtsbaum das erste Mal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgesägt worden und hatte bei Ortschaftsbürgermeister und Gemeinde für Unverständnis und Wut gesorgt. Die örtlichen Handwerker wollten das nicht hinnehmen. Sie sorgten für schnellen Ersatz und spendierten einen neuen Weihnachtsbaum. Doch auch dieser Baum ist scheinbar Vandalen zum Opfer gefallen. Er wurde Donnerstagnacht abgesägt. Ob es die gleichen Täter waren, ist unklar. Wie Mönchenholzhausens Ortschaftsbürgermeister Hendrik Slobodda über die sozialen Medien wissen ließ, will er den dritten Baum notfalls selbst bewachen.