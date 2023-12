Steffi Stoiber aus Bilzingsleben erhält die Ehrenamtscard

Günstedt Der Landkreis Sömmerda würdigt Menschen, die sich um das Gemeinwohl kümmern.

Der Landkreis Sömmerda hat in diesem Jahr erneut ehrenamtlich Tätige für ihr Engagement gewürdigt. Zum Ehrenamtstag in Günstedt überreichte Landrat Harald Henning (CDU) die Thüringer Ehrenamtscard und das Thüringer Ehrenamtszertifikat an mehr als ein Dutzend Frauen und Männer, die sich im Landkreis und in unterschiedlichen Betätigungsfeldern selbstlos einbringen. Unsere Zeitung stellt sie vor.





Steffi Stoiber aus Bilzingsleben gehört zu diesen besonderen Menschen. Sie liebt Musik und wirkt seit vielen Jahren aktiv im Chor mit. Laudatorin Stefanie Stockhaus, Leiterin der Ehrenamtsagentur des Landkreises, würdigte das.

„Ohne Sopran kein Elan, ohne Alt kein Halt, ohne Tenor kein Chor, ohne Bass kein Spaß – Leider ist der Urheber dieser Worte unbekannt. Aber grundsätzlich hätte es Steffi Stoiber sein können. Sie hat eine ausgeprägte Leidenschaft für Musik, ist seit 1999 Chormitglied der Liedertafel 1862 Bilzingsleben und hat ohne Zweifel Spaß und Elan für das, was sie tut“, so Stefanie Stockhaus.

Gefühl für den richtigen Takt

Sie parodiert, tanzt und natürlich singt sie gerne und gut. Sie bringt frischen Wind ins Vereinsleben, hat kreative Ideen und schlüpft hier und da gerne mal in eine andere Rolle, so die Laudatorin.

Doch für den Verein tue sie noch viel mehr. Als erste Vorsitzende half sie Anfang der 2000er maßgeblich dabei, den Gesangsverein aufzubauen und zu etablieren. Sie kann nicht nur die Töne halten, sie hat auch das Gefühl für den richtigen Takt. Deshalb vertritt sie auch ab und zu die Chorleiterin bei Auftritten.

Steffi Stoiber ist ein musikalischer Wirbelwind. Aber sie kann auch ganz anders. Mit großer Sorgfalt und Akribie übt sie im Verein die Position der Schriftführerin aus. Sie protokolliert jede Vereinssitzung und hält den Kontakt zu anderen Chören.