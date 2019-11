Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vogelsberger Narren starten in die 67. Session

Ihre Regentschaft angetreten haben die Narren am 11.11. natürlich auch in Vogelsberg. Pünktlich 11.11 Uhr stürmte der Faschingsverein mit Unterstützung des Kindergartens das Amtsgebäude des Bürgermeisters Norbert Schmidt, informiert VCV-Vorsitzender Christopher Harsch.

Mit einem lauten „Volschborg Helau!“ und Konfettikanonen begrüßten Prinzenpaar Anja und Peter und Kinder den Bürgermeister. Nach der Begrüßung hatte der Bürgermeister eigens für die Kinder eine Geschichte vorbereitet, die er dann auch vorlas. Am meisten freuten sich die Kinder aber auf die Süßigkeiten, die der Bürgermeister und das Prinzenpaar am Ende verteilten. In diesem Jahr ging es danach zum ersten Mal in die hiesige Grundschule. Die Schulkinder hatten sich extra auf dem Schulhof versammelt und begrüßten mit dem Narrhalla-Marsch das Prinzenpaar. Nach einer kurzen Ansprache freuten sich die Kinder über einen Konfetti- und Kamelleregen.

Am Abend feierten die Narren dann im Bürgerhaus die Eröffnung der Faschingszeit. Vom Essen angelockt, kam diesmal der Bürgermeister zu den Narren – nicht wie sonst die Narren zum Bürgermeister. Nach der Übergabe des Schlüssels und der „Gemeindekohle“ war auch die offizielle Zeremonie zur Machtübernahme vollzogen.

Bis zum Aschermittwoch herrschen nun das Prinzenpaar Anja und Peter über Vogelsberg. Bereits am morgigen Samstag wird das Prinzenpaar öffentlich zum Dämmerschoppen vorgestellt. Den Dämmerschoppen richten die Vogelsberger Narren zum zweiten Mal aus, so Christopher Harsch. Mehrere befreundete Vereine haben sich angemeldet. Ab 21 Uhr steigt die Faschingsdisco. Eintritt ist frei.