Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weißensees Feuerwehrneuzugang wird übergeben

Am 25. Oktober haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee ihr neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) in Luckenwalde bei Ausschreibungssieger Firma Rosenbauer abgeholt. In Dienst gestellt wurde es nach ausführlichen Schulungen und Ausbildungen am 21. November. Für Freitag, 13. Dezember, ist nun die feierliche Übergabe des Fahrzeuges an die Wehr geplant. Das Fahrzeug (Besatzung 1+8, 2400 Liter Wasser- und 125 Liter Schaumtank, 299 PS) ist mit rund 450.000 Euro ausgewiesen. Es ist u.a. mit Umfeldbeleuchtung in LED, Verkehrswarneinrichtung im Heck und Rückfahrkamera ausgestattet. 90.000 Euro hat das Land zugeschossen.