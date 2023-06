Adjuvantenmusik hat An der Schmücke lange Tradition

Die Orgel in der gotischen Dorfkirche St. Bonifatius ist ein Werk von Johann Friedrich Hartung aus dem Jahr 1784 mit 18 Registern auf zwei Manualen und Pedal. Die Orgel ist in schlechtem Zustand.

An der Schmücke. Zahlreiche Hinweise auf reiche Laienmusikkultur in der Region. 2014 richtet Gemeinde Thüringer Adjuvantentage aus.

In wenigen Gebieten von Thüringen gab es in solch einer Dichte Adjuvantenchöre wie in den Dörfern der Gemeinde An der Schmücke. Im kommenden Jahr werden die Thüringer Adjuvantentage deshalb auch in der Gemeinde ausgerichtet. Doch was sind Adjuvanten überhaupt. Nach der Reformation halfen (lateinisch: adjuvare) in den Dörfer insbesondere in Mitteldeutschland Laien an Sonntagen dem Kantor, bei der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste – es bildeten sich die sogenannten Adjuvantenchöre, aus denen die heutigen Gemeinde- und Kirchenchöre hervorgegangen sind. Die Chöre existierten zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert.

Zu einem Gottesdienst war es die Aufgabe des Kantors vorzusingen und den Gesang zu leiten. Zu seiner Unterstützung nahm er Schulknaben und auch Männer, die im Singen besonders tüchtig waren. Die Chöre waren in vereinsähnliche Strukturen organisiert, welche sich Satzungen gaben und Buch über ihre Aktivitäten, Noten und Instrumente führten. Sie schlossen sich alsbald auch in Kommunen zu sozialen Gemeinschaften zusammen, sangen, musizierten und pflegten Geselligkeit.

Viele bekannte Musiker waren Adjuvanten

Die damaligen Kantoren waren oft auch die Schullehrer. Der gleiche Stellenwert, der im Unterricht dem Schreiben, Lesen und Rechnen zukam, wurde auch dem Singen und Notenlernen entgegengebracht. Damit kam der Musikerziehung eine Wertschätzung zuteil, von der man heute nur träumen kann. Es entwickelte sich ein hochgebildetes musikalisches Milieu, indem es eine Ehre war ein Adjuvant zu sein. Wir können davon ausgehen, dass neben Johann Sebastian Bach wohl auch der Komponist und Kantor Sethus Calvisius aus Gorsleben, der Flötist und Flötenbauer Georg Tromlitz aus Reinsdorf, der Pianist Franz Ströpel aus Oberheldrungen, der Komponist Constantin Christian Dedekind aus Reinsdorf, der Obermusikmeister im königlichen Infanterieregiment Karl Oskar Jünger aus Hauteroda ihre Prägung hier erhielten.

Auf einen Adjuvantenchor weisen die Bänke vor der Orgel hin. Hier haben die Sänger gesessen. Foto: Andrea Hellmann

Adjuvantenchor in Gorsleben bereits 1539 erwähnt

In zahlreichen Dörfern An der Schmücke gab es Adjuvantenchöre. Der wohl älteste existierte laut einer Kirchenrechnung bereits 1539 in Gorsleben. 1723 wird nach urkundlicher Erwähnung ein dann über mindestens 200 Jahre bestehender Adjuvantenchor in Hemleben genannt, der über Kesselpauken und Geigen als Instrument der Kirchenmusik verfügte, wie Pfarrer Böhme im Heimatkalender für Eckartsberga 1930/31 erwähnt.

In Hauteroda gab es 1739 gemäß Kirchenrechnungsbuch einen Adjuvantenchor mit Posauneninstrumenten. In der Reinsdorfer Chronik wird die Gründung des Adjuvantenchors für 1842 genannt. Der Chor zählte zu den besten in der ganzen Nachbarschaft.

Ein weiterer Adjuvantenchor ist in Oberheldrungen durch die Erwähnung eines Auftritts um 1929 mit Motetten-Gesang unter Leitung des Herrn Hauptlehrer Henser überliefert. Auch wird vom Gesang des Adjuvantenchors in jahrhundertealter Weise, zum Geburtstagsfest des Dr. Martin Luthers vor der Kirche in Oldisleben berichtet. In Bilzingsleben soll 1931 der dortige Adjuvantenchor im Rahmen einer Kirchenvisitation zu einem Gottesdienst aufgetreten sein und der Auftritt wurde als „prächtig getragener Gesang“ bezeichnet.

Um dem Zerfall der Adjuvantenchöre entgegenzusteuern, erließ das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen ein Gesetz zu ihrem Erhalt: „Der Adjuvantenchor ist berechtigt, bei Tanzbelustigungen und anderen Festlichkeiten im Orte mit Musik aufzuwarten. Das in Zukunft Niemand in dem zum hiesigen Amtsbezirke gehörigen Ortschaften, welche ihr eigenes Adjuvantenchor haben, bei gleichviel welcher Gelegenheit sich fremder Musiker zu bedienen habe …“, heißt es in der Gesetzes-Sammlung für das Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen von 1844.

Die Adjuvantenchöre in Thüringen lösten sich spätestens im 20. Jahrhundert auf. Viele Gesangvereine, Posaunenchöre, die heute noch existieren, wurzeln aus den Adjuvantenchören. Menschen besinnen sich heute der alten Adjuvantentrationen und es entstehen wieder neue Adjuvantenchöre, so zum Beispiel in Bachra.

Die 15. Thüringer Adjuvantentage sind für Anfang Juni des kommenden Jahres in Gorsleben und der Region An der Schmücke geplant. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. In diesem Jahr finden die Adjuvantentage vom 1. bis 3. September in Neudietendorf, Apfelstädt und Wandersleben statt.