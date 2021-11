Arbeitslosigkeit im Kyffhäuserkreis sinkt weiter

Karsten Froböse, Leiter der Agentur für Arbeit in Nordthüringen.

Kyffhäuserkreis. 2404 Menschen sind im Kyffhäuserkreis Ende November ohne Arbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im November in Nordthüringen weiter gesunken. 6918 Männer und Frauen waren im vorigen Monat ohne Arbeit, über 100 weniger als im Oktober und fast 1400 weniger als im Jahr zuvor. „Wir haben knapp 17 Prozent Arbeitslose weniger als im letzten Jahr und erstmals die 7000er-Marke unterschritten. Bisher ist die Zahl der Kurzarbeiter in den vorigen Monaten weiter gesunken. Wir haben hoffentlich damit eine gute Basis für die kommenden Monate“, schätzt Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagenturen in Nordthüringen, ein. Aktuell liege die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk mit Nordhausen, Kyffhäuserkreis und Eichsfeld bei 5,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 6,2 Prozent.

Im Kyffhäuserkreis waren im November 2404 Menschen ohne Arbeit, 22 mehr als im Oktober und rund 370 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent im Landkreis unverändert zum Oktober. Im Vorjahr betrug die Quote 7,4 Prozent. 446 Jugendliche sind in Nordthüringen ohne Arbeit, rund neun Prozent weniger als im Oktober. Verglichen mit dem Vorjahr ging die Jugendarbeitslosigkeit um 30 Prozent zurück. „Junge Leute mit Ausbildungsabschluss sind als Fachkräfte gefragt und haben ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden“, erläutert Froböse.