Bad Frankenhausen. Mit Straßenfestflair zum Auftakt zieht die Aktion bereits viele Interessierte in die Innenstadt. Werke noch bis 21. Januar zu sehen.

Kunst gibt es jetzt in fast jedem Schaufenster und in vielen Ladenlokalen entlang der Bad Frankenhäuser Einkaufsstraße Kräme zu entdecken. „Erstmals sogar bis in die Erfurter Straße ist unsere Kunstmeile jetzt schon gewachsen“, freut sich Fred Böhme, Mitinitiator des Kulturprojektes. „Schön, dass gleich zum Auftakt der Aktion am Freitagabend viele Menschen die Gelegenheit nutzten, eine Innenstadtbummel mit einem Kunsterlebnis zu verbinden“, empfindet er den Start als sehr gelungen.