Ebeleben Am Donnerstagabend hatte die Stadtverwaltung zur Einwohnerversammlung geladen. Emotional wurde es bei den Themen Schwimmbad und Urbachbrücke. Doch das war noch nicht alles.

Es fanden nur wenige Bürger am Donnerstagabend den Weg zur Einwohnerversammlung in den städtischen Ratskeller. Rund 20 Personen – inklusive Stadtratsmitglieder und Mitarbeiter aus der Verwaltung – hatten scheinbar Interesse an der öffentlichen Veranstaltung, die allerdings auch sehr kurzfristig einberufen worden war, wie Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) eingestand. Man habe beinahe vergessen, die Info-Veranstaltung zu planen, die ein Mal jährlich anzusetzen sei.

Dabei dürften die Themen der Sitzung viele Bürger interessieren. Zumindest sorgten die Sujets Schwimmbad-Fördermittel, Urbachbrücke, Haushalt und Friedhofssatzung für Gesprächsstoff in den spärlich besetzten Reihen.

Die Finanzen in den Griff zu bekommen, wird eine unserer Hauptaufgaben in nächster Zeit. Steffen Gröbel (Freie Wähler), Bürgermeister Ebeleben

Sicherlich hätte Gröbel in der Zeit des allgemeinen Weihnachtsfriedens selbst gern bessere Nachrichten überbringen wollen. Aber am Ende blieb dem Bürgermeister nichts anderes übrig, als die Karten auf den Tisch zu legen: „Die Finanzen in den Griff zu bekommen, wird eine unserer Hauptaufgaben in nächster Zeit.“ Massive Gewerbesteuerrückgänge, eine erhöhte Kreisumlage und enorme Kostensteigerungen beim Kindergarten hätten in Summe dazu geführt, dass rund 500.000 Euro fehlten, um den Haushalt ausgleichen zu können.

Die genauen Zahlen sollen erst in der kommenden Woche im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung besprochen werden. Gemeinsam müsse man dann nach Lösungen und Kompromissen suchen, wie „die harten Zeiten“ zu überstehen seien. Dabei hatte Ebeleben zuletzt noch die Hoffnung, es endlich aus der Haushaltskonsolidierung zu schaffen.

Bürger befürchtet Mehrbelastung für die Einwohner

Was dieses „Finanzloch“ nun für die Einwohner bedeute und ob man sie dann noch mehr belasten werde, wollte ein Bürger wissen. Gröbel und auch der Stadtrat betonten, dass bislang noch nichts entschieden sei. Dennoch ließ der Bürgermeister anklingen, dass die Erhöhung der Grundsteuern und Kita-Gebühren denkbar sei. Die Gewerbesteuer sei für ihn allerdings unantastbar.

Mit Blick auf die Haushaltssituation jedenfalls ergebe sich auch die Notwendigkeit einer kontroversen Diskussion im Stadtrat, was den Fördermittelantrag für das Schwimmbad angehe.

„Nach jetzigem Stand und den Angaben von vier Fachplanungsbüros sind für das Freibad-Projekt 2,5 statt 1,6 Millionen Euro erforderlich. Damit ist das Vorhaben nicht ganz gestorben. Aber mit Blick auf die momentane Haushaltssituation sind die Chancen dafür gering“, so Gröbel. Man habe zwar auch eine abgespeckte Variante planen lassen, doch selbst bei dieser betrügen die Kosten am Ende 2,2 Millionen Euro. „Zum einen haben wir das Geld nicht in einer solchen Höhe dafür im Haushalt vorgesehen. Zum anderen gibt es weitere Faktoren, die es uns erschweren.“ Generell werde das Thema aber erst im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung besprochen.

So lange wollte Ursel Ludwig vom Förderverein des Schwimmbades nicht warten, um ihre Meinung zu äußern. „Ich möchte meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, dass in fünf Jahren nichts passiert ist. Sowohl Verwaltung als auch Stadtrat haben es nicht geschafft, zugesagte Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro nach Ebeleben zu holen und jetzt ist die Chance weg oder zumindest fast weg.“

Erneut brachte Gröbel das Argument hervor, dass man keine fünf Jahre Zeit gehabt habe. Ebeleben hatte 2018 den Projektantrag zur Badsanierung eingereicht und erst 2019 die Zusage erhalten. Das Verfahren sei schwierig und es habe immer wieder neue Anforderungen an die Planer gegeben. Er verwies an dieser Stelle auf seine E-Mail, die er dem Förderverein dazu in dieser Woche geschrieben hatte und er nicht gewillt sei, die Argumente immer und immer wieder zu wiederholen. Es hatte immer wieder mal Gespräche zwischen Stadt und Verein gegeben.

Dass die Planungen nicht einfach seien, das wolle man ja einsehen, hieß es vom Förderverein. Dennoch sei es unverständlich, dass bei einer Videokonferenz mit allen Beteiligten im September noch Zuversicht für ein Gelingen geherrscht habe und nun davon nichts mehr zu spüren sei. Und auch „die Intensität des Gremiums“ lasse zu wünschen übrig, so Ursel Ludwig, die daraufhin den Saal verließ. Die Hoffnung auf ein Gelingen, so gab sie noch mit, sei jedenfalls sehr gering und das könne sich der Stadtrat auch mit auf seine Fahne schreiben. Bis Ende des Jahres müssten die Fördergelder jedenfalls abgerufen worden sein.

Der nächste Bürger, der sich zu Wort meldete, griff das Thema „Urbachbrücke“ in Ebeleben auf. Gröbel selbst hatte in seinen Informationen am Anfang der Sitzung die Angelegenheit als „Kindergarten große Gruppe“ und als „grausam“ betitelt. Noch immer sei der Ersatzneubau nicht komplett fertig und abgerechnet. Von Juli 2021 bis April 2023 war die Brücke eine Dauerbaustelle mit sich stets verlängernden Bauzeiten und Erhöhung der Kosten. Selbst Mediatoren hätten in den Prozess eingebunden werden müssen. Der Bürger gab zu bedenken, ob man hier nicht in Regress gehen könne.

