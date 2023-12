Dauerregen lässt Flusspegel weiter steigen

Kyffhäuserkreis Besonders betroffen waren erneut die Unstrut und die Wipper. Aber auch die Helbe bei Wasserthaleben erreichte zum Abend Meldestufe 2.

Nach leichter Entspannung am Freitag sind die Pegel der Flüsse der Kyffhäuserregion im Dauerregen über den Samstag wieder angestiegen. Besonders betroffen waren nach Auskunft aus dem Landratsamt erneut die Unstrut und die Wipper im Bereich Günserode, Seega und Göllingen. Aber auch die Helbe bei Wasserthaleben erreichte am Abend die Meldestufe 2.

Viel Wasser fließt am Samstagnachmittag durch die Arterner Schleuse. Das Wehr ist von den Wassermassen nahezu abgedeckt. Foto: Wilhelm Slodczyk

Weil der Unstrut-Flutkanal im Laufe des Tages geöffnet werden sollte, begannen Einsatzkräfte der Feuerwehren im mittleren Unstruttal im Vorfeld mit dem Absichern der Ortsverbindung Donndorf - Bottendorf mittels Bohlen und Sandsäcken, wie Maik Rahaus von der Freiwilligen Feuerwehr Donndorf auf Nachfrage berichtete. Wegen Überflutungsgefahr war die Ortsverbindung zwischen Schönewerda und Donndorf bereits ab Mittag gesperrt. Am späten Nachmittag verliehen Kollegen der TSI (Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft) dem Durchfahrtsverbot Nachdruck, indem sie eine Absperrung errichteten.

Der Dauerregen am Samstag hat die Pegel einiger Flüsse im Kyffhäuserkreis stark steigen lassen. Auch die Helme in Kalbsrieth -hier im Bereich Brückengasse - führt reichlich Wasser. Foto: Wilhelm Slodczyk

Bereits am frühen Nachmittag hatte die Unstrut am Pegel Oldisleben die Meldestufe 2 erreicht. Im Viertelstundentakt veröffentlicht die Hochwasser-Nachrichten-Zentrale die Pegelstände der Flüsse, der um 20.15 Uhr am Pegel Oldisleben bei 443 Zentimetern lag. An der Arterner Schleuse bildete die Unstrut am Nachmittag eine gewaltige Wasserfläche und wurde zum Ziel zahlreicher Spaziergänger. An Ritteburg zog der Fluss breit und ohne definierte Uferzonen vorbei, und auch die Helme in Kalbsrieth führte reichlich Wasser. In Schönewerda fürchteten Unstrut-Anwohner schon das Schlimmste, als am Nachmittag in ihrem Hof die Mülltonnen mit Unstrutwasser in Berührung kamen.

Am Vormittag war im Landratsamt unter der Leitung von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) wieder der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zusammengetreten, um die Lage zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen vorzubereiten. Die Feuerwehren der Orte an den Flüssen hätten die Entwicklung im Blick, würden Brücken und Durchlässe kontrollieren, konnte der Leiter der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, im Anschluss auf Nachfrage berichten. Auch an den kommenden Feiertagen wird der Stab sich treffen.

Die Organisatoren von Veranstaltungen unter freiem Himmel im Kreis hatten sich am Samstag auf den Dauerregen eingestellt. Das Friedenslicht von Bethlehem, das am Morgen von der Greußener Jugendfeuerwehr erstmals offiziell aus Nordhausen nach Greußen geholt worden und auf dem Marktplatz geteilt werden sollte, konnte sich ab 12 Uhr im Foyer des Rathauses bei den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr abgeholt werden, denen Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) und Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) unterstützend zur Seite standen.

Auch der Bottendorfer Weihnachtsmarkt fiel im Dauerregen nicht ins Wasser, musste lediglich, wie der ganze Ort sowie Teile von Roßleben, zeitweilig ohne Strom auskommen. Gegen 15 Uhr hatte sich der Schenkenplatz plötzlich verdunkelt. Doch als die Kindergartenkinder auf der kleinen Bühne ihren großen Auftritt hatten und Bauer Brockmann mit dem Traktor ein Notstromaggregat herbeigeschafft und gerade angeschlossen hatte, gingen die Lichterketten und Glühwein-Heizkessel wieder an.

Am Abend rückte das Technische Hilfswerk Sondershausen zu einem Hochwassereinsatz in den benachbarten Landkreis Nordhausen aus, um dort die Freiwillige Feuerwehr Heringen zu unterstützen. Aber auch der Bereitschaftsdienst der TSI hatte den ganzen Tag gut zu tun. Am Vormittag waren an der B4 im Grass bei Sondershausen Bäume wegzuscheiden, die dem Sturm nicht standgehalten hatten. Bei Oberspier seien Straßen überflutet gewesen, hier hätten sie Schilder mit Verweis auf Rutschgefahr durch Nässe aufgestellt, berichten Oliver Krüger und Sandro Scheibal von der TSI am Nachmittag in Schönewerda. Anschließend ging’s wieder in den Westteil des Kreises, wo im Helbetal zwischen Himmelsberg und Dietenborn Warnschilder aufzustellen waren. Auch die Polizei war im Einsatz. Kontaktbereichsbeamte kontrollierten unter anderem die Einhaltung der Straßensperrung.