Der Garten als besonderer Lernort für Sondershäuser Schüler

Sondershausen. Fach- und Förderschüler aus Sondershausen bewirtschaften gemeinsam von der Gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt gepachtete Parzellen in der Kleingartenanlage „Hopfenberg 1“.

Möhren und Radieschen sind gesät, weitere Beete für die Bepflanzung vorbereitet und ein Teil der Rabatten vom Unkraut befreit. In zwei Parzellen des Kleingartenvereins „Hopfenberg 1“ in Sondershausen, die von der Gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU) gepachtet wurden, herrscht hektisches Treiben. Jugendliche der Werkstufe des staatlich regionalen Förderzentrums sowie angehende Sozialassistenten und Sozialbetreuer der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales Sondershausen arbeiten Seite an Seite, um die Gärten auf Vordermann zu bringen.

Mit dabei ist Katrin Sieber, die in Trägerschaft der FAU das Projekt der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung, kurz „ThINKA“, mit betreut. Das leiste unter anderem einen aktivierenden Beitrag zur sozialen Integration sowie dem Ausbau der sozialen Infrastruktur in den Wohnquartieren Hasenholz/Östertal und Borntal.

Das Thema Garten begleitet Katrin Sieber beruflich schon eine ganze Weile. Denn seit 2020 betreibt die FAU den Tafelgarten in der Kleingartenanlage „Glückauf Sondershausen“, wo sie als Anleiterin gearbeitet hat. Als das Wohngebiet Borntal zum „ThINKA“-Projekt hinzukam, habe sich schnell eine Zusammenarbeit mit der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales ergeben sowie mit der Werkstufe des Förderschulzentrums, die Unterrichtsräume in der Fachschule nutzt.

Katrin Sieber (rechts) von der FAU nutzt die gemeinsame Gartenarbeit, um mit den Schülern der Werkstufe ins Gespräch zu kommen. Foto: Christoph Vogel

„Ich habe Andrea Köhler von der Fachschule angesprochen und sie war gleich begeistert davon“, so Sieber. So hat die FAU im Herbst vergangenen Jahres zwei leerstehende Parzellen in der Kleingartenanlage „Hopfenberg 1“ gepachtet.

Projektgärten sollen Begegnungsstätte werden

„Die Gärten sollen sich zu einer Art Begegnungsstätte entwickeln, wo gegärtnert wird, sich ausgetauscht wird und wo auch mal Workshops beziehungsweise außerschulischer Unterricht stattfinden können“, beschreibt Katrin Sieber die Ziele des Projekts. Das Thema Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung spielten dabei natürlich eine große Rolle. Denn alles, was geerntet wird, solle in der Schule zu gesunden Speisen verarbeitet werden.

„Sie lernen von- und miteinander“, so die Einschätzung von Andrea Köhler über das gemeinsame Projekt von FAU, Fachschule und Förderzentrum. Die Hauswirtschaftsmeisterin unterrichtet an der Fachschule und leitet zusammen mit ihrer Kollegin Gabriela Hering die Auszubildenden bei der Gartenarbeit an. Für die angehenden Sozialassistenten und Sozialbetreuer sei es zugleich eine gute Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Förderschülern zu machen. Sowohl die Fachschüler, als auch die der Werkstufe würden – wenn das Wetter mitspielt – regelmäßig, mindestens einmal in der Woche in den Projektgärten arbeiten.

Katrin Sieber könne sich vorstellen, dass einige Schüler zum geplanten Tag der offenen Tür der Gartenanlage sich und ihr Projekt den Kleingärtnern vorstellen, „und, dass das Thema Garten auch bei jungen Leuten durchaus eine Rolle spielen kann“. Karsten Kratz, der Vorsitzende des Kleingartenvereins, ist von dem Projekt begeistert und hat dieses von Anfang an unterstützt.