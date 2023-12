Drittes Adventswochenende im Zeichen der Musik

Roßleben feiert am Samstag das Fest des Lichtes rund um das Heimathaus in der Schulstraße. Archivfoto

Kyffhäuserkreis Keine zwei Wochen sind es noch bis zu den Festtagen. Im Kyffhäuserkreis warten viele Veranstaltunsangebote auf Ausflügler.

Klangvolle Konzerte, atmosphärische Weihnachtsmärkte und noch vieles mehr wartet auf Ausflügler im Kyffhäuserkreis.

Führungen zu den Kirchen Bad Frankenhausens

Die Tourist-Information in Bad Frankenhausen lädt am Samstag ab 14 Uhr zu einer Führung zu den fünf Kirchen der Kurstadt ein. Treffpunkt für die rund zweistündige Führung ist der Schiefe Turm in der Oberkirchgasse. Interessierte werden vorab um Anmeldung gebeten.

Fest des Lichtes in Roßleben

Am 16. Dezember feiern die Roßlebener rund um das Heimathaus in der Schulstraße ihr traditionelles Fest des Lichtes. Um 14 Uhr geht‘s mit der Eröffnung durch Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) los. Kurz danach wird die Einfahrt des Weihnachtsmannes mit seinem Gefolge erwartet. Besucher erwartet ein weihnachtliches Programm mit Kaffee und Kuchen im Heimathaus, einem Programm des Kindergartens Roßleben und des Flötenkreises Roßleben-Wiehe. Für 17 Uhr ist der Auftritt des Ökumenischen Projektchores unter Leitung von Katja Wagner in der St. Andreas-Kirche Roßleben geplant. Kinder können laut Organisator ganztätig kostenlos Kinderkarussell fahren.

Handwerkskunst in Bendeleben

Am Samstag findet zwischen 14 und 17 Uhr ein gemütliches Adventstreiben in der Bendeleber Orangerie statt. Zum kleinen Markt wird heimische Handwerkskunst gezeigt und Glühwein ausgeschenkt, so die Veranstalter.

Adventsflair in der Hemleber Siedengasse

Santa Claus wird am Samstag auch auf dem Hemlebener Weihnachtsmarkt erwartet. Die Ortsvereine laden ab 16 Uhr in die Siedengasse zum vorweihnachtlichen Beisammensein ein. Um 17 Uhr soll der Weihnachtsmann mit seinen Engeln vorbeischauen; eine Dreiviertelstunde später erklingen die Stimmen des Hemleber und Kinderchores. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

IFA-Schrauber laden nach Udersleben

Am 16. Dezember findet in Udersleben eine Weihnachtsrundfahrt mit vier Haltepunkten statt. Das sind neben dem Vorplatz Lüttich die Schäferei, die Wassergasse sowie das Bürgerhaus. Der Aufenthalt an jedem Haltepunkt beträgt laut der Organisatoren jeweils etwa 30 Minuten. Für heiße Getränke ist gesorgt. Die IFA-Schrauber laden ein. Ab 16.30 Uhr geht‘s los.

Skate-Arena lädt zum Jubiläum ein

Die 2008 eröffnete Skate-Arena in der Straße der Freundschaft Sondershausen feiert am 16. Dezember ihr 15-jähriges Jubiläum. In der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr sind große und kleine Gäste eingeladen, die Anlage zu besuchen. Neben verschiedenen Bewegungsangeboten gibt es laut der Organisatoren etliche Spielstationen, eine Bastelecke und eine Tombola. mit tollen Preisen und natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Das große Backen wartet in Rockstedt

Am Adventssamstag dreht sich in Rockstedt alles ums Backen. Ab 14 Uhr lädt der Verein Dorfkultur Gäste zum traditionellen Adventsbacken ein. Das Backhaus wird vorgeheizt. Besucher können ihren Hunger mit frischgebackenem Brot, Pizza und vielem mehr stillen. Zusätzlich gibt es eine Adventsandacht mit Pastorin Cornelia Feja und Musik von Günter Wagner, heißt es in der Ankündigung.

Adventskaffee in Oldisleben

Im ehemaligen Gasthaus „Zur Tanne“ in der Karl-Marx-Straße 1 von Oldisleben findet am 16. Dezember ein Adventskaffee statt. Familie Röse lädt ab 14 Uhr mit Kaffee, Kuchen und weihnachtlicher Musik dazu ein. Um 18.30 Uhr wird das Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet.

Weihnachtsausstellung in Bad Frankenhausen

Was landete früher auf dem Gabentisch? Diese Frage beantwortet eine inspirierende Weihnachtsausstellung, zu der das Bad Frankenhäuser Regionalmuseum ab dem 16. Dezember lockt. Um 15 Uhr wird zur Eröffnung der Vernissage „So viel Heimlichkeit“ eingeladen. Der Frauenchor versüßt den Museumsbesuch mit melodischen Klängen und der Museumsförderverein lädt zum Adventskaffee. Bis 25. Februar kann die Ausstellung bestaunt werden.

Adventstreiben in Bebra

Bratwürstchen, weihnachtliche Süßwaren, Glühwein, Kinderpunsch und ein Besuch des Weihnachtsmannes - all das erwartet Gäste bei einem Besuch des Bebraer Weihnachtsmarktes am Samstag ab 15 Uhr. Kita-Kinder werden das Adventstreiben eröffnen. Mit Angeboten wie Kinderschminken und einer Bastelstrecke soll für den Nachwuchs möglichst keine Langeweile aufkommen.

Musik-Ensemble kommt nach Artern

Am 16. Dezember um 17 Uhr wird in die Arterner Veitskirche zu einem Weihnachtskonzert mit dem Johann-Strauß-Ensemble Leipzig geladen. Solistin des Abends ist die Sopranistin Christine Bath aus Leipzig, welche dieses Mal eher besinnliche und feierliche Melodien zur Advents- und Weihnachtszeit mitbringt. Begleitet wird sie musikalisch von Anke Rehfeld an der Violine und Karl-Heinz Müller am Klavier. Es erklingen unter anderem das Ave Maria von Bach-Gounod sowie der Schlittschuhläuferwalzer von Emil Waldteufel und viele bekannte und weniger bekannte weihnachtliche Melodien.

Neuauflage des Ratskellerkinos in Ebeleben

Eine Neuauflage des Ebelebener Ratskellerkinos wird es am 16. Dezember geben. Wie die Veranstalter vom Ebelebener Carnevalsverein (ECV) mitteilen, soll der Film „Der kleine Lord“ gezeigt werden. Die Gäste dürfen sich den Angaben zufolge auf ein Getränke- und Snackangebot freuen. Der Film startet 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Im Anschluss wird Musik mit „Dream Sounds“ geboten. Karten gibt es im Vorverkauf im Modehaus Heyne.

Besonders Konzert mit Blechbläsern im Marstall

Um 11 Uhr am dritten Adventssonntag findet zum Jahresausklang ein Konzert der Landesmusikakademie im Marstall des Sondershäuser Schlosses statt. Auf der Bühne steht zu diesem Anlass das Blechbläser-Ensemble „Euphonia“. Die vier Musiker bringen Melodien vom Barock bis zum Musical zu Gehör, auch eigene Arrangements werden gespielt.

Weihnachtsnachmittag in Arterner Saline-Gaststätte

Sonntag um 15 Uhr ist in der Gaststätte „Zur Saline“ in Artern ein gemütlicher Weihnachtsnachmittag geplant. Die Organisatoren locken mit Punsch, Glühwein, gebackenen Waffeln und Gegrilltem zum gemütlichen Beisammensein am Schwedenfeuer.

Filmabend in der Orangerie Bendeleben

Die Orangerie Bendeleben bildet am dritten Adventssonntag die Kulisse für Weihnachtskino. Ab 17 Uhr wird der Film „Die große Versuchung - Lügen bis der Arzt kommt“ gezeigt. Der Eintritt ist frei. Mit Glühwein und Leckerem vom Grill kümmern sich die Veranstalter um das leibliche Wohl ihrer Gäste.

Weihnachtskonzerte in drei Kirchen

Zu einem Weihnachtskonzert laden die Mitglieder des Chores 2010 ein. Am 17. Dezember werden die Gesangskünste um 14 Uhr in der Hauterodaer Kirche und zwei Stunden später im Oberheldrunger Gotteshaus präsentiert. Der Eintritt ist frei; die Veranstalter bitten jedoch um eine Spende. Ein weiteres Adventskonzert findet mit der Kantorei und dem Weihnachtschorprojekt in der Bad Frankenhäuser Unterkirche statt, das am Sonntag um 15.30 Uhr startet. An der Orgel ist Laura Schildmann zu hören.

Drei Tenöre im Klubhaus Stocksen

Ab 15 Uhr am Sonntag tritt im Klubhaus Stocksen das Tenortrio Fellas in Sondershausen auf. Mit dem Konzert endet die kleine Konzertserie der drei Tenöre in Nordthüringen. Die Sänger präsentieren Klassiker sowie neu einstudierte Lieder.

Geölte Männerstimmen in Holzsußraer Kirche

Der Männergesangverein Holzsußra e.V. möchte seinen Zuhörern am Adventssonntag ab 17 Uhr in der St. Bonifatius-Kirche Holzsußra eine Stunde der Ruhe und Besinnlichkeit in der hektischen Vorweihnachtszeit schenken. Das Chorkonzert steht unter dem Motto „Der Klang der Weihnacht“. Die 31 Sänger unter Leitung von Lukas Klöppel werden von Ulrich Neumann an der Orgel begleitet. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Eiskönigin wird in Sondershausen gezeigt

Der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. lädt im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Kyffhäuserkreis am 17. Dezember ab 15 Uhr zu zwei kostenfreien Sonderfilmvorführungen für Kinder und Familien ins Cinema 64 nach Sondershausen ein. Gezeigt wird „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“.