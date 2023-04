Ebeleben und Helbedündorf sind Fokusregion zur Verbesserung der Mobilität

In ländlichen Regionen ist zum Teil Einfallsreichtum gefragt, wenn es ums Mobilsein geht. In Schleswig-Holstein zum Beispiel versucht man es mit sogenannten Mitfahrbänken. Die gibt es unter anderem auch schon in Schernberg. (Symbolbild)

Kyffhäuserkreis. Ministerium und Landratsamt starten ein Projekt zur Mobilität im ländlichen Raum. Ein Bürgerforum zu diesem Thema ist am Montag in Ebeleben geplant.

Rund 90 Prozent der Fläche Thüringens gehören zum ländlichen Raum. Gerade im Kyffhäuserkreis gibt es viele dieser Regionen, die den Menschen Lebens-, Arbeits-, und Erholungsraum bieten. Zwei von ihnen wurden jetzt als Fokusregion vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ausgewählt, um direkt vor Ort Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität zu eruieren.

„Das Thema der Mobilität spielt für uns im Kyffhäuserkreis schon seit vielen Jahren eine zentrale Rolle“, betont Heinz-Ulrich Thiele, Verwaltungsleiter im Landratsamt. Als der Aufruf vom Ministerium kam, sich als Fokusregion für ein solches Projekt zu bewerben, habe Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) sofort reagiert. So sei es gelungen, dass Ebeleben und Helbedündorf als gemeinsame Fokusregion vom Ministerium ausgewählt worden seien. Am Montag startet nun das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ mit einem Bürgerforum in Ebeleben.

Prozess aus mehreren Bausteinen startet am Montag

Dieser Austausch ist ein erster Baustein in einem knapp einjährigem Prozess, an dessen Ende Leitlinien stehen sollen, mit denen sich die Verkehrswende und die Daseinsvorsorge von Mobilität im ländlichen Raum gestalten lassen sollen.

Die Notwendigkeit auf Bedürfnisse zur Verbesserung der Mobilität zu reagieren, bestehe im Landkreis ganz deutlich. Das hätten die Ergebnisse einer thüringenweiten Umfrage zur Mobilität, nicht zuletzt aber auch die Resultate des Heimatchecks unserer Zeitung gezeigt, meint Nadine Hampe. Die Leiterin des Dezernats für Kreisentwicklung und Recht begleitet gemeinsam mit der Sachgebietsleiterin Ines Grigoleit das Projekt. Beide sind gespannt, wie der Auftakt am Montag läuft. Schließlich sind Landratsamt und Ministerium auf eine möglichst große und breite Mitwirkung der Menschen vor Ort angewiesen. Es sei wichtig, die konkreten Bedürfnisse in den Blick zu nehmen und mit den Menschen vor Ort über diese Themen zu sprechen. Denn es gelte, zukunftsfähige Angebote zu entwickeln, die zu der spezifischen Region und ihren Menschen passten. „Wir sind gespannt, welche konkreten Vorschläge es gibt, welche Themen speziell in der Region vorherrschen“, sagt Hampel. In kurzer Zeit – die Zusage aus dem Ministerium kam im Februar – habe man das Bürgerforum gut vorbereiten können. Nach Grußworten der Staatssekretärin Barbara Schönig, der Landrätin und des Ebelebener Bürgermeisters Steffen Gröbel (Freie Wähler) gebe es einen Impulsvortrag des Fraunhofer Instituts. Im Anschluss stelle Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) das Bürgerbuskonzept vor, dann steige man mit der Hilfe von Moderatoren und Thementischen in verschiedene Schwerpunkte der Verkehrssituation ein. Bürger jeden Alters sollen zu Themen wie Bus und Bahn, Radverkehr und alternative Mobilitätsformen, klimafreundliche Mobilität und Daseinsvorsorge sowie zur Mobilität von Kindern und Jugendlichen Kritik und Vorschläge anbringen können.

Mit dem Bus zur Veranstaltung und zurück

Ein Busshuttle für die Hinfahrt wird für Orte ohne passende Linienbusanbindung für die Hinfahrt bereit gestellt. Abfahrt an den Haltestellen Friedrichsrode: 15.30 Uhr, Kleinbrüchter: 15.50 Uhr, Peukendorf: 15.55 Uhr, Holzsußra: 16 Uhr, Kleinberndten: 15.40 Uhr, Dietenborn: 15.45 Uhr, Immenrode: 15.55 Uhr, Himmelsberg: 16 Uhr, Schernberg, Ort: 16.05 Uhr, Rockensußra: 16.15 Uhr.

Für die Rückfahrt steht der Busshuttle ab 20.30 Uhr für Kleinberndten, Dietenborn, Immenrode, Himmelsberg, Schernberg, Friedrichsrode, Kleinbrüchter, Peukendorf, Holzsußra, Rockensußra, Billeben, Allmenhausen, Abtsbessingen, Wenigenehrich, Großenehrich, Thüringenhausen, Bellstedt, Rockstedt, Gundersleben, Thalebra, Wiedermuth, Toba, Großbrüchter, Holzthaleben und Keula bereit.

Die Veranstaltung findet am 24. April ab 16.30 Uhr in der Gemia-Kantine, Thomas-Müntzer-Siedlung 18, in Ebeleben statt. Es bedarf keiner Anmeldung.