Feuerwehr-Kutsche in Greußen ist einzigartig in Deutschland

„Zu uns kommen Schulklassen und Kindergartengruppen, um zu erfahren, wie Brände vor 100 Jahren gelöscht wurden“, erzählt Karl-Heinz Schwara. Momentan ist es coronabedingt allerdings nicht möglich, Besucher zu empfangen. Der Chef der Abteilung Historik der Freiwilligen Feuerwehr Greußen ist aber trotzdem des Öfteren in der Feuerwehrtechnischen Ausstellung im Gerätehaus, denn die Exponate müssen einer regelmäßigen und oft auch sehr aufwendigen Wartung unterzogen werden, sollen sie nach der Pandemie wieder bei Feuerwehrfesten präsentiert werden und zum Erstaunen der Besucher zum Einsatz kommen, als wären sie nie außer Dienst gestellt worden.

Seit Gründung der Historik-Abteilung, im Jahre 2002, hat sich hier das eine oder andere Schätzchen eingefunden, weiß deren Chef. Die sechs Mitglieder, jeweils zur Hälfte Feuerwehrleute der Einsatz- sowie Altersabteilung, haben sich der Erhaltung von Feuerwehrtechnik aus längst vergangenen Zeiten verschrieben, pflegen und warten die zum Teil mehr als 100 Jahre alten Ausstellungsstücke mit viel Engagement und Liebe zum Detail.

Auch alte Helme und Haspeln gesammelt

Ein Großteil der Exponate stammt von der Greußener Feuerwehr, die, 1877 gegründet, auf eine mehr als 140-jährige Geschichte und Tradition zurückblicken kann. Dazu zählen unter anderem Originaluniformen, die vermutlich aus den 1920er-Jahren stammen. Zur Sammlung gehören aber auch historische Feuerwehrhelme, eine Schlauchhaspel aus den 1950er- bis 1960er-Jahren, die noch per Hand gezogen wurde, sowie Pumpen aus verschiedenen Jahrzehnten.

Besonders stolz ist Karl-Heinz Schwara auf einen Spezialtransportwagen für die Kleinmotorspritze der Marke „Triumph“, Baujahr 1926. „Wir haben es schriftlich, dass wir deutschlandweit das einzige Fahrzeug dieses Typs haben", schwärmt der Feuerwehrmann. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Kutsche, die in früheren Zeiten mit Pferden zum Einsatz gezogen wurde. Gebaut wurde die Kutsche im Feuerlöschgerätewerk Hermann Koebe in Luckenwalde. Bei dem hierzulande einzigartigen Exponat handelt es sich um einen Scheunenfund aus der näheren Umgebung von Greußen, den Karl-Heinz Schwara dem Eigentümer abgekauft und später dem Museum als Ausstellungsstück zur Verfügung gestellt hat. Bevor dies so weit war, haben die Mitglieder der Historik-Abteilung zunächst über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren viel Zeit für die Restauration investiert, beschreibt Karl-Heinz Schwara.

Nachfahre des Herstellers zeigt Interesse

Dass es sich um ein außergewöhnliches Stück der Feuerwehrhistorie handelt, macht Schwara an einer Begebenheit deutlich. So sei Hermann Koebe, Urenkel des Firmengründers, vor einigen Jahren in Greußen gewesen. „Er war sehr erstaunt und hat viel Geld dafür geboten“, erinnert sich der Chef der Historik-Abteilung. Mit einem Leuchten in den Augen schwärmt er von Feuerwehrfesten der jüngsten Vergangenheit, zu denen die Kutsche mit riesigem Aufwand transportiert und dort jeweils – wie vor einhundert Jahren – von Pferden gezogen wurde. „Da konnte noch so ein modernes Feuerwehrfahrzeug stehen, wir waren mit der Kutsche immer der Blickfang“, schmunzelt Karl-Heinz Schwara. Der letzte Auftritt mit dem historischen Spezialtransportwagens datiert aus dem Jahr 2019, wo ihn die Historik-Abteilung anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda präsentierte.

Die Sammlung zu erweitern, bleibt auch weiterhin das Ziel der Historik-Mitglieder. Für größere Ausstellungsstücke herrsche allerdings so langsam Platzmangel, bedauern Karl-Heinz Schwara und sein Stellvertreter Heiko Henning mit Blick auf die historischen Feuerwehrschätzchen.