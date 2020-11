Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Schittchen zu Ostern

Den richtigen Zeitpunkt für den Anschnitt des Weihnachts- oder Christstollens, vielerorts auch als Schittchen bezeichnet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es oft feste Traditionen und Gewohnheiten. Manche warten bis zu Weihnachten, andere nehmen es nicht so genau und gönnen sich das wohlschmeckende Gebäck schon weitaus früher. In den Kaufhallen kann man die weihnachtlichen Köstlichkeiten ja gefühlt schon im Spätsommer erstehen. Bei mir kommt in der Regel vor dem 1. Advent kein Stollen auf den Kaffeetisch. Dann gibt es aber kein Halten mehr. Erst recht nicht, nachdem mich gute Freunde schon mit einem selbst gebackenem Weihnachtsstollen und einer großen Tüte Plätzchen beschenkt haben – ich bin total begeistert davon. Aber wie lange nach dem Weihnachtsfest werden Stollen noch zum Kaffee serviert? Ein Bäckermeister, den ich schon aus Kindergartenzeiten kenne, hat vor vielen Jahren den Test gemacht und ein Schittchen, das mit guter Butter zubereitet wurde, kühl und trocken bis Ostern gelagert. Als ich zu Besuch kam, durfte ich mich selbst von Geschmack überzeugen – es war sehr lecker. Vom Stollen, den ich wahrscheinlich noch am Sonntag anschneide, wenn die Zeitung fertig ist, wird jedenfalls zu Ostern garantiert nichts mehr übrig sein.