Handgreiflichkeiten in Sondershäuser Freibad: Polizei muss einschreiten

Sondershausen. Zwei Jugendliche sind im Freibad in Sondershausen aufeinander losgegangen.

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben sich am Sonntagnachmittag in einem Freibad in Sondershausen gestritten.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, eskalierte der Streit und endete in beiderseitigen Handgreiflichkeiten. Die Polizei musste schlichten.

Was sich genau abgespielt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

