Im Dauerregen zum Bottendorfer Weihnachtsmarkt

Die Bottendorfer lieben ihren Weihnachtsmarkt, daran änderte auch der Dauerregen am Samstag nichts.

Bottendorf Nässe kann dem vorweihnachtlichen Event nichts anhaben: In Scharen kommen die Besucher am Samstag zum Schenkenplatz geströmt.

Wer glaubt, dass die Bottendorfer im Dauerregen ihren Weihnachtsmarkt links liegen lassen, der kennt die Bottendorfer schlecht. In Scharen, mit Mützen und Schirmen der Nässe trotzend, kommen sie am Samstag herbeigeströmt. Zur Freude des Bottendorfer Karnevalvereins, der das vorweihnachtliche Event auf dem Schenkenplatz jedes Jahr am Samstag vor dem vierten Advent organisiert.

In kleiner Runde stehen hier die Buden um den Weihnachtsbaum. Durch die Nähe zum Fest kann BCC-Präsident Ralf John diesmal viele ehemalige Bottendorfer unter den Besuchern ausmachen, die Weihnachten in die alte Heimat kamen. „Das haben wir sonst nicht“, freut er sich.

Regenschirme waren am Samstag in Bottendorf gefragte Weihnachtsmarktbegleiter. Foto: Wilhelm Slodczyk

Die Stimmung ist gut und bleibt es auch, als ein Stromausfall plötzlich die Lichterketten dunkel werden und die Glühweinerhitzer den Dienst einstellen lässt. Geduldig nehmen die Besucher auch diese Widrigkeit hin, bummeln um die Stände von Kindergarten und Klosterschule, Bottendorfer Jägern, Tierheim Gehofen, Rassegeflügelzucht-, Karneval- und Country- sowie Angelverein, der nicht nur Fischvariationen anbietet, sondern auch gleich die Bestellungen für Silvester entgegennimmt.

Auf der Bühne kommen die Jagdhornbläser der Hegegemeinschaft Mägdesprung ohne Strom klar. Für den für den Auftritt des Kindergartens beschafft ein ortsansässiger Landwirt schnell ein Notstromaggregat. Und gerade als es angeschlossen ist und die Kinderlieder über den Platz klingen, gehen alle Lichter wieder an.

Der Weihnachtsmann (Stefan Krumbholz), der sich in seiner Fahrzeugwahl statt der Rentierkutsche kurzerhand für einen wetterfesten roten Flitzer entschied und vom Rentier chauffiert wurde, freute sich über viele Lieder und Gedichte. Dass er die Kinder auch in diesem Jahr wieder reich beschenken konnte, ist den großzügigen Spenden des Rewe-Marktes Roßleben sowie Obstbauer Rixrath in Donndorf zu verdanken.