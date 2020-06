Wer eine laue Sommernacht in der Via della Conciliazione in Rom genießen möchte, kann seine Sprachkenntnisse mit einem Kurs in der Volkshochschule auffrischen.

Kyffhäuserkreis. Neue Kurse beginnen in der Bildungseinrichtung in der Kreisstadt ab 10. Juni.

Italienisch an der Volkshochschule in Sondershausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Italienisch an der Volkshochschule in Sondershausen

Die Volkshochschule (VHS) des Kyffhäuserkreises bietet ab Mittwoch, 10. Juni, einen Italienischkurs für Anfänger und Fortgeschrittene sowie einen Spanisch-Grundkurs an. Beide Kurse finden von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der VHS in der Güntherstraße 26 in Sondershausen statt. Anmeldungen sind unter Telefon: 03632/741262 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de möglich. Die VHS aktualisiert ihr Hygienekonzept stetig und gibt mehr Informationen darüber auf ihrer Homepage unter: www.vhs-sondershausen.de. Die Weiterbildung ist nach wie vor auch online, in Form von Webinaren, Livestreams und Online-Angeboten möglich.