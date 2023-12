Der Bahnhof in Greußen war Schauplatz einer Szene, mit der sich das Sondershäuser Amtsgericht jetzt zu befassen hatte.

Gerichtsbericht Kyffhäuserkreis Jugendtreffen in Greußen: Sexueller Übergriff oder nur ein Spiel?

Greußen Nur eine pubertäre Spielerei oder doch ein ernst zu nehmender sexueller Übergriff unter Jugendlichen? Mit dieser Frage hatte sich das Amtsgericht in Sondershausen auseinander zu setzen.

Haben sich zwei Jugendliche gemeinschaftlich an einem Mädchen sexuell vergriffen? Am Sondershäuser Amtsgericht wurde jetzt ein Vorfall aus dem Jahr 2021 aufgerollt. Der Vorwurf des gemeinschaftlichen sexuellen Übergriffs konnte sich am Ende des Prozesses nicht bestätigen. Das Verfahren gegen zwei 15-jährige Jungen wurde gegen eine Ermahnung eingestellt.

Laut Anklageschrift sollen sich ein 15-jähriges Mädchen, die sich später als Geschädigte bei der Polizei meldete, ein paar Freundinnen und zwei Jungs auf dem Gelände des Bahnhofes Greußen aufgehalten haben. Man habe sich unterhalten und herumgealbert. Schließlich hätten die Jungs das Mädchen unter einem Vorwand in einen Schuppen gelockt.

Küsse auf den Mund und Aufforderung zum Ausziehen

Hier habe dann einer der Jungen das Mädchen kurz auf den Mund geküsst, dann aber von ihm abgelassen. Der andere habe das sehr lustig gefunden und es dem Vorgänger gleich gemacht. Einer von beiden habe der 15-Jährigen dann die Hand unters Shirt geschoben und ihre Brust angefasst, sie dazu aufgefordert, ihre Hose auszuziehen, damit er mit ihr schlafen könne.

Aus lauter Angst, weil der Junge dem Mädchen schon einmal körperlich zugesetzt haben soll, habe es die Hose ausgezogen. Zwischenzeitlich seien die Freundinnen im Schuppen mal hinzugekommen, aber wären auch gleich wieder verschwunden. Glücklicherweise habe dann die Oma des Mädchens angerufen und gefragt, wo es denn bleibe, und damit der ganzen Sache ein promptes Ende gesetzt. Alle seien schließlich ihrer Wege gegangen.

Die als Zeugen vernommenen Angeklagten – einer ist inzwischen Auszubildender im Einzelhandel, der andere will seinen Hauptschulabschluss nachholen – räumten ein, dass man sich geküsst und auch angefasst habe. Dies alles sei aber einvernehmlich im Rahmen eines Wahrheit- oder Pflicht-Spieles geschehen. Um Klarheit zu erlangen, sollte nun auch die Geschädigte gehört werden. Doch die wollte sich vor Gericht nicht äußern, angeblich aus Angst vor einem der Jungen. Nach vielem Hin und Her und einem Gespräch mit der Mutter des Mädchens außerhalb des Gerichtssaals kam es dann aber doch zu einer Aussage: Es war tatsächlich alles nur ein Spiel unter Heranwachsenden.

Dass sie mit den Vorwürfen gegen die Jungen bei der Polizei vorstellig wurde, erklärte die heute 17-Jährige, die zur damaligen Zeit im betreuten Wohnen untergebracht war, wie folgt: Ihre Begleiterinnen hatten der zuständigen Erzieherin erzählt, dass sie das Mädchen mit heruntergelassener Hose im Schuppen bei den Jungen gesehen hatten. Statt die Sache aufzuklären, unternahm das Mädchen nichts, als die Erzieherin mit der Geschichte zur Polizei ging und die Jungen mit den Vorwürfen belastete.