Kammerkonzert in der Cruciskirche

Die Kammermusik ist das zweite Standbein in der hygienebedingten Konzertsaison. Gegenüber Sinfoniekonzerten sei sie immer etwas Besonderes, denn sie bringt den einzelnen Musiker ins Zentrum, lässt sein Instrument erstrahlen.

Die Musiker des Loh-Orchesters Sondershausen stellen sich in dieser Konzertreihe mit Werken namhafter Komponisten vor, bringen aber auch Unbekanntes, Unerhörtes und Neues aufs Programm, heißt es in der Ankündigung für das 4. Kammerkonzert unter dem Titel „Sommerträume“ an diesem Samstag um 18 Uhr in der Cruciskirche. Franz Schubert steht in diesem Konzert mit seinem einzigen Klavierquintett im Zentrum. Es trägt den Spitznamen „Forellenquintett“, da die Melodie von Schuberts Lied „Die Forelle“, von ihm in einem unbeschwerten Sommer erfunden, als Thema für einen Variationensatz verwendet wird. Es können auch wieder zwei zeitgenössische Kompositionen, prämiert beim Sondershäuser Kompositionswettbewerb, entdeckt werden, die beide das sonst in der Kammermusik selten berücksichtigte Schlagwerk mit seiner beeindruckenden Vielfalt an Instrumenten, Klängen und Rhythmen verwenden. Das vierte Kammerkonzert beginnt 18 Uhr im Bürgersaal. Karten in der Touristinformation: 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.