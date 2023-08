Keula: Dreibeinige Hündin Lore ist seit Samstag verschwunden

Keula. Die Dreibeinige Hündin aus Keula wird seit dem vergangenen Wochenende schmerzlich vermisst. Ihre Besitzer hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Keula ist die Sorge um Hündin Lore groß. Seit Samstagabend wird das sechs Jahre alte Tier vermisst und bislang fehlt jede Spur. „Wir machen uns große Sorgen, besonders Lores Besitzer ist sehr traurig über das Verschwinden“, sagt Jana Lindemann. Sie leitet den Gnadenhof in Keula und kümmert sich auch mit um Lore. Die Tierschützerin hat die dreibeinige Hündin an den jetzigen Besitzer vermitteln können. Lore war einst Straßenhund in Rumänien und kam nach ihrer Rettung zu einer Erfurter Familie. Weil die damalige Besitzerin jedoch eine Tierhaarallergie entwickelte, musste ein neues Zuhause gefunden werden. In Keula zog Lore schließlich im April ein.

„Es kam schon zwei oder drei Mal vor, dass die Hündin entwischt ist. Aber entweder kam sie von selbst wieder oder wir haben sie nach Hinweisen von Anwohnern schnell finden und zurückbringen können“, sagt Jana Lindemann.

Gehege auf dem Heimathof ist verschlossen gewesen

Dieses Mal aber sei es anders. Das Gehege auf dem Hof sei geschlossen gewesen. Hier habe sie der Besitzer verwahrt, ehe der Pflegedienst am Samstagabend erwartet worden sei. Als der 66-Jährige die Hündin nach drinnen holen wollte, habe er sie jedoch nicht finden können. „Wir suchen Lore seit Samstagabend an allen möglichen Orten, fragen uns bei Anwohnern durch, doch niemand hat etwas gesehen“, sagt Lindemann besorgt. „Dieses Mal ist sie wie vom Erdboden verschluckt.“

Wer Hinweise zu Lores Verbleib machen kann, etwas gesehen hat, was auf ihren Verbleib hindeuten kann, wird gebeten, sich bei Jana Lindemann unter Telefon: 0173/ 9064867 zu melden. „Sie ist sehr ängstlich und misstrauisch allem Fremden gegenüber“, so Lindemann. Falls jemand Lore sieht, sollte derjenige nicht versuchen, sie selbst einzufangen, sondern möglichst nur verhindern, dass sie wegläuft.