Sondershausen. In Sondershausen liegen Vermieter und Kinobetreiberin noch immer im Clinch. Es gibt Bedenken wegen Filmmangel und Coronaauflagen.

Kinoneustart in Sondershausen steht weiter in den Sternen

Ob und wann im Sondershäuser Kino wieder Filme gezeigt werden, darauf will sich Betreiberin Babette Lischka nicht festlegen. „Ich würde ja sofort starten, aber im Moment ist es aus meiner Sicht wirtschaftlich nicht tragbar, den Kinobetrieb wieder aufzunehmen“, erklärte sie am Dienstag auf Nachfrage. Die nach wie vor geltenden Coronaauflagen seien eine zu große Belastung. Außerdem fehle es eben wegen der Pandemie auch an neuen Filmen, die viele Zuschauer ins Kino locken würden.