Klassisches Ballett im Sondershäuser Klubhaus Stocksen

Sondershausen. Tanzstudio präsentiert am 10. Dezember in Sondershausen vorweihnachtliches Ballettmärchen.

Das Tanzstudio „Radeva“ lädt am Sonntag, dem 10. Dezember, um 11 Uhr zur traditionellen Aufführung eines vorweihnachtlichen Ballettmärchens in das Sondershäuser Klubhaus Stocksen ein. Um die 50 kleine und große Tänzerinnen werden dann auf der Bühne beim klassischen Ballett zu klassischer Musik, unter anderem von Tschaikowsky und Humperdinck, zu erleben sein, kündigte Louiza Radeva an. Für einige sei es der erste Auftritt vor großem Publikum. Bereits am Sonntag zuvor, 3. Dezember, wird das Ballett ab 11 und 15 Uhr im Jugendclubhaus Nordhausen aufgeführt. Karten gibt es bei der Stadt-Information Sondershausen und im Internet.

Telefon: 03632 / 62 28 22; www.radeva-ticket.eu