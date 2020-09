Klavierduo im Max-Reger-Saal

Sondershausen. Die Reihe Noten mit Dip wird am 20. September in der Sondershäuser Landesmusikakademie mit dem deutsch-japanischen Duo FourTe fortgesetzt.

In der Konzertreihe Noten mit Dip präsentiert die Landesmusikakademie am Sonntag, 20. September, das Piano-Duo FourTe. Dies sei ein deutsch-japanisches Projekt der beiden Pianisten Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi, in dem die beiden Künstler mit viel Freude und erfrischender Phantasie die Welt des Klavierduospiels erkundeten, heißt es in der Ankündigung. Ihr Anliegen, die Farbvielfalt des Klavierklangs zu erforschen und hörbar zu machen, stehe im Mittelpunkt. Dabei schafften es die Künstler, in ihren eigenen Kompositionen die asiatische und europäische Klangästhetik zu verknüpfen. Ihre Konzerte würden durch interessante Gesprächseinführungen zu einem besonderen Erlebnis.

In Sondershausen spielt das Duo Werke von Alexander Arutiunian, Sergei Rachmaninov, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt.

Die Konzertreihe in der Akademie wurde den Corona-Hygieneregeln angepasst: Anstelle des Buffets nach dem Konzert wird ein Snack gereicht. Der Eintrittspreis verringert sich für die „Konzerte mit Snack“ auf 10 Euro, für Kinder ab elf Jahren und Studierende auf 8 Euro und für Kinder zwischen acht und zehn Jahren auf 6,50 Euro.

Beim Besuch der Konzerte ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, bis der Sitzplatz eingenommen wurde. Für die Dauer des Konzerts wird das weitere Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen. Es besteht ein begrenztes Platzangebot. Eine Anmeldung wird telefonisch oder online bis Mittwoch entgegen genommen, Telefon: 03632/666 280 oder info@landesmusikakademie-sondershausen.de

Noten mit Dip mit FourTe am 20. September, 11 Uhr, Max-Reger-Saal, Marstall des Schlosses Sondershausen