Kunstmarkt in Friedrichsrode mit bekannten und neuen Künstlern

Friedrichsrode. Alphornbläser, Modetheater, Handwerkskünstler und vieles mehr - vielfältiges Programm beim Kunstmarkt in Friedrichsrode bietet für jeden Geschmack etwas.

Am Samstag, dem 17. Juni, herrscht im Künstlerdorf Friedrichsrode wieder Ausnahmezustand. Zum 31. Kunstmarkt strömen wieder tausende Besucher in das selbst ernannte Kulturnest.

„Unsere Gäste erwartet ein gewohnt vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm, das mit bekannten, aber auch neuen Gesichtern sowie einigen Überraschungen aufwartet“, verrät Annika Gast. Die neue Kunsthof-Chefin, die seit 1. Mai im Amt ist, hat in den letzten Wochen gemeinsam mit ihrem Team und den Mitgliedern des Trägervereins Kulturland Hainleite an Programmablauf und Organisation gewerkelt. „Es ist schon eine sportliche Aufgabe, wir haben alle Hände voll zu tun, aber es wird bestimmt großartig“, bleibt Annika Gast auch in der stressigen Vorbereitungsphase voller Vorfreude.

Altbekannte Künstler und neue Gesichter im Programm

Neben altbekannten Künstlern werden die Besucher auch auf viele neue Gesichter stoßen. „Es ist schon ein gewisser Generationenwechsel, der spürbar wird“, so Annika Gast. Man dürfe sich auf viele junge Künstler freuen, die sich für den Kunstmarkt beworben haben. „Wir sind gespannt, wie das ankommt“, so die Kunsthof-Chefin.

Schon am Vorabend des Kunstmarktes bringt das Duo „Crepes Sucette“ einen wohl einzigartigen Musikstil zwischen Irish-Folk, Klezmer, Klassik und Balkan auf den Kunsthof. Die Musiker haben sich durch ihre mehrwöchigen Straßenmusiktouren in den Süden Europas inspirieren lassen und geben am Freitag um 20 Uhr ein erstes Konzert im Hof.

Eröffnet wird der Kunstmarkt dann wie zuletzt auch um 10 Uhr durch die Südharzer Alphornbläser. Ein Höhepunkt darf natürlich auch bei der 31. Auflage nicht fehlen: das Modetheater „Gnadenlos Schick“ will das Publikum wieder begeistern. Wie ursprünglich üblich finden die Vorführungen auf der Wiese am Gänsestall statt. Die Wiese im Dorf soll hingegen eher als Liege- und Verweilplatz dienen. Hier zeigen Handwerkskünstler, wie zum Beispiel Körbe geflochten werden oder auch wie Leinsamen zu Öl verarbeitet wird.

Musikalisch wird es bunt: Über die vielen Bühnen im Ort verteilen sich Bands wie „For Free Hands feat. Alaa Zouiten“, „Two Men Blue“ „Hofgang“ und „Zierdt“ sowie das Duo Wiesenekker. Die Gruppe „Sweet Confusion“ mit Sängerin Steffi Breiting gibt um 20 Uhr das Abschlusskonzert. In den Höfen und in der Kirche gibt es außerdem tagsüber Konzerte mit der Kantorin Margarita Yeromina, den Gitarristen Falk Zenker, Madhavan Somanatan und Roger Tristao Adao.

Für Unterhaltung zwischendurch sorgen Clown Helmi, die Pantomimen Katja Grahl, die als sogenannter „Walking Act“ durch die Straßen läuft, sowie das Musiktheater „SpielART“. Im Hof 7 soll es noch eine Überraschung für die kleinsten Gäste geben.

Kulinarisch sollten alle Wünsche erfüllt werden, das Angebot ist vielfältig, versprechen die Veranstalter, und zieht sich mit seinen verschiedenen Ständen über das gesamte Dorf.

Derweil werden noch Helfer gesucht, die bei Ausschank oder Einlass mithelfen könnten. Interessierte , die sich später auf eine Dankeschön-Party freuen dürfen, können sich gern im Kunsthof melden.

Programmübersicht:

Auf dem Dorfplatz wird der Kunstmarkt am 17. Juni um 10 Uhr durch die Südharzer Alphornbläser offiziell eröffnet.

Im Kunsthof spielen ab 11 Uhr Crepes Sucette, ab 13.30 Uhr For Free Hands feat. Alaa Zouiten und ab 15 Uhr Two Men Blue.

Im Kuhstall gibt es um 10 Uhr das Mandolinenzupforchester, um 11 Uhr das Duo Wiesenekker, um 12.30 Uhr Hofgang sowie

um 14 Uhr Zierdt und um 20 Uhr Sweet Confusion zu hören.

In der Kirche geben um 11 Uhr Margarita Yeromina, um 14 Uhr Falk Zenker und um 15.30 Uhr Madhavan Somanatan Konzerte.

Im Hof Wurzler fühlen sich Helmis Self-Theater und das Musiktheater Spielart heimisch.

Der Weinhof ist in diesem Jahr im Hof Kühne zu finden.

In Hof Sieben sorgen um 11 Uhr die Bands ElalaMob sowie um 14.45 und 16.15 Uhr Beatless für Musik.

Hof Elf hat um 17 Uhr Roger Tristao Adao aus Friedrichsrode und Zoe de Torres zu bieten.

Das Modetheater Gnadenlos Schick aus Weimar ist Stammgast und gibt um 13 und um 15 Uhr Vorstellungen auf der Wiese am Gänsestall.