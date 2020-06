Kyffhäuser: Feuerwehr rückt nach Unwetter aus

Zu weiteren Feuerwehreinsätzen wegen des Unwetters kam es im Bereich von Großenehrich und Clingen am Sonntag. Die Feuerwehren von Clingen, Großenehrich und Greußen rückten wieder aus. Aufgrund der starken Regenfälle am Sonntagnachmittag war unter anderem in Clingen der sogenannte Grollbach übers Ufer getreten, informierte die Feuerwehr von Clingen. Ein großer Baumstumpf staute den Durchfluss am Grollbach, weshalb die Feuerwehr Greußen mit dem Rüstwagen zur Unterstützung gerufen werden musste. Mit Hilfe der Seilwinde zog sie den Baum aus dem Graben und das Wasser konnte wieder abfließen.