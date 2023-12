Kyffhäuserkreis hat Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber schon vorbereitet

Kyffhäuserkreis 1358 ukrainische Flüchtlingen leben seit Kriegsbeginn im Kyffhäuserkreis. Zudem hat der Landkreis 233 Asylbewerber in diesem Jahr aufgenommen. Letztere sollen künftig auch im Landkreis nur noch Bezahlkarten statt Bargeld bekommen.

Im Kyffhäuserkreis sollen künftig Bezahlkarten statt Bargeld an Asylbewerber ausgegeben werden. Die Kreisverwaltung hat dafür bereits alles vorbereitet. Aktuell warte man allerdings ab, weil auch das Land Pläne dazu angekündigt habe, heißt es aus dem Landratsamt.

Seit Anfang Dezember werden die Karten bereits im Eichsfeld und im Landkreis Greiz ausgegeben. Mit den Karten sollen Asylbewerber ihren Einkauf in örtlichen Geschäften im Landkreis zahlen können und so den täglichen Bedarf für sich und ihre Familien decken. Die Geldkarte soll verhindern, dass Geld missbräuchlich ausgegeben werden könnte oder in die Heimat geschickt werde. Zudem wird das in Deutschland ausgezahlte Bargeld oft von Politikern als Fluchtanreiz genannt.

Landkreis hat Aufnahmequote erfüllt

Im Landkreistag hatten sich die Landkreise bereits vor einiger Zeit auf die Einführung der Karten verständigt. Sie könne auch den Verwaltungs- und Personalaufwand verringern. In der Verwaltung habe man daraufhin das System so weit vorbereiten lassen, ließ Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) mitteilen. Dann habe das Land angekündigt, eine kompatible Lösung für die Kreise im Freistaat finden zu wollen. Die wolle man zunächst abwarten, heißt es weiter.

In diesem Jahr hat der Kyffhäuserkreis bislang 268 Asylbewerber aus der Türkei, Syrien, Libyen, Georgien, dem Iran aufgenommen. 30 weitere werden in diesen Tagen noch erwartet. Damit sei die Aufnahmequote des Landkreises erfüllt, teilte der Sprecher der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, mit. Zeitweise hatte der Kreis die Aufnahme weiterer vom Land zugewiesener Menschen abgelehnt. Grund war die mangelnde Kommunikation des Migrationsministeriums und eine daraus folgende Übererfüllung der festgelegten Verteilungsquote. Nach diesem Schlüssel muss der Kyffhäuserkreis 3,5 Prozent der in Thüringen aufgenommenen Asylbewerber unterbringen.

Großteil der Flüchtlinge stammt aus der Ukraine

Inzwischen werde man wieder regelmäßig über die aktuellen Zahlen informiert, so Thiele. Der Großteil der im Landkreis untergebrachten Flüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Seit Kriegsausbruch im Februar 2022 haben 1992 Ukrainer ein Schutzersuchen im Kyffhäuserkreis gestellt. Im Jahr 2023 betrug der Anteil daran 484 Personen. Auch hier gibt es eine thüringenweite Verteilquote. Diese hat der Kyffhäuserkreis laut Angaben der Ausländerbehörde erfüllt. Zuweisungen durch das Landesverwaltungsamt gebe es bereits seit Ende vergangenen Jahres nicht, und es seien auch keine Aufnahmen geplant. Die in diesem Jahr aufgenommen Flüchtlinge sind alle eigenständig im Kyffhäuserkreis eingereist und haben sich bei der Ausländerbehörde gemeldet. Die Zahlen werden tagesaktuell ans Land gemeldet.

Von den 1992 ukrainischen Flüchtlingen leben aktuell noch 1358 im Kreis. 751 Personen sind in Unterkünften im gesamten Kreisgebiet verteilt untergebracht. 607 Schutzsuchende konnten bisher privatrechtliche Mietverträge abschließen. 634 Schutzsuchende aus der Ukraine haben den Kreis wieder verlassen. Der Anteil an ausländischer Menschen (inklusive ukrainischer Schutzsuchende) liegt derzeit bei 5,96 Prozent.